L’Arménie décrète la mobilisation générale et la loi martiale

Erevan, 27 sept 2020 (AFP) - Les autorités arméniennes ont décrété la

mobilisation générale et la loi martiale dimanche, alors que de nouveaux

combats meurtriers ont éclaté entre les séparatistes du Nagorny Karabakh,

soutenus par Erevan, et les forces de l’Azerbaïdjan voisin.

"La loi martiale et la mobilisation générale sont décrétées en Arménie.

J’exhorte tout le personnel à se présenter aux commissariats militaires", a

déclaré sur Facebook le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian.