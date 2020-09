Appel de l’archevêque Barkev Mardirossian, primat du diocèse d’Artsakh

Je m’adresse au peuple arménien.

Chers compatriotes, je vous exhorte à être unis, forts et résolus !

Prouvons cette fois encore, que notre unité est notre invincible force !

Je m’adresse au peuple d’Artsakh.

Chers Artsakhiotes, mes chers enfants,

Soyez forts, prudents et courageux ; renforcez votre âme d’une force invincible et indestructible.

Je vous invite à prier pour la sécurité, la victoire et la sûreté de notre pays. Je m’adresse à l’ensemble de nos fidèles : « créez une solide chaîne de prière et entrez en prière toutes les deux heures, soutenez notre armée ».

Que Dieu nous protège et nous vienne en aide