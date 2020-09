Le président azerbaïdjanais promet de « vaincre »

Bakou, 27 sept 2020 (AFP) - Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a

promis dimanche la victoire dans les combats opposant son armée aux forces

arméniennes et séparatistes du Nagorny Karbakh, dans un discours à la

télévision.

"L’armée azerbaïdjanaise combat aujourd’hui sur son territoire, défend son

intégrité territoriale, porte des coups dévastateurs à l’ennemi. Notre cause

est juste et nous allons vaincre", a-t-il dit.