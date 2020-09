Le président de l’Artsakh appelle à la mobilisation générale, Stepanakert bombardée et des civils blessés

L’attaque de grande envergure et les bombardements de l’Azerbaïdjan sur l’Artsakh a provoqué des victimes arméniennes -deux civils à Martouni- et des dizaines de blessés. Et occasionné des destructions d’habitations dont à Stepanakert la capitale de l’Artsakh. Arayik Harutyunyan qui a affirmé que l’Armée arménienne donne une réponse appropriée à l’Azerbaïdjan a appelé la population à ne pas tomber dans la panique. Le président de l’Artsakh a également appelé à la mobilisation générale et appelé les réservistes à rejoindre l’armée.

