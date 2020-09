2 hélicoptères de combat azéris abattus ainsi que 14 drones d’attaque

Le ministère de la Défense de l’Artsakh a indiqué il y a quelques minutes que les forces d’Azerbaïdan ont perdu ce matin dans l’attaque de l’Artsakh 2 hélicoptères, 14 drones d’attaque et divers canons et postes de tirs. « L’ennemi par son armée de l’air, des drones et des chars et canons a placé plusieurs opérations dans divers endroits de de la frontière. Les forces de l’Armée de Défense repoussent toutes les attaques ennemies » a indiqué la même source.

