Le médiateur des droits de l’Homme de l’Artsakh annonce des victimes civiles

L’attaque à grande échelle de l’Azerbaïdjan contre les communautés de l’Artsakh a entraîné des pertes civiles et des destructions selon le défenseur des droits de l’homme

Au petit matin du 27 septembre, l’Azerbaïdjan a lancé des frappes aériennes et d’artillerie à grande échelle sur la ligne de contact Artsakh-Azerbaïdjan et sur de nombreuses communautés et infrastructures civiles, dont la capitale Stepanakert. Il y a des victimes civiles et des destructions.

Le défenseur des droits de l’homme de la République de l’Artsakh condamne fermement la violation brutale par l’Azerbaïdjan des normes du droit international humanitaire. Il appelle la communauté internationale à évaluer les actions de l’Azerbaïdjan, en particulier dans le contexte de l’épidémie COVID-19, à prendre des mesures pour neutraliser les menaces pesant sur la vie et la sécurité de milliers de personnes de la République d’Artsakh.