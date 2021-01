VTB Arménie propose à ses clients des payrings à prix réduit

La banque VTB Arménie a annoncé avoir réduit le prix des payrings (anneau de paiement) de 125 000 drams à 75 000 drams dans le cadre d’une nouvelle campagne promotionnelle. Selon le communiqué de presse d’une banque, l’offre promotionnelle est valable du 25 septembre à fin décembre 2020.

La banque a déclaré avoir reçu de nouvelles variétés de payrings : des céramiques mates et brillantes avec une surface lisse ou une coupe triangulaire avec un grand choix de des couleurs pour tous les goûts - noir, blanc, bleu et rose.

Le payring est une nouvelle étape dans les paiements sans contact et un gadget unique basé sur la technologie, la finance et l’expérience utilisateur.

Le payring offre toutes les fonctionnalités d’une carte plastique. En d’autres termes, le propriétaire peut l’utiliser activement lors du paiement de biens et de services, en recevant des espèces des guichets automatiques et des terminaux de point de vente, où les cartes sans contact sont acceptées pour le paiement.

« L’anneau de paiement est non seulement moderne, mais aussi pratique - il vous suffit de l’apporter au terminal et le paiement sera effectué instantanément. Le payring fonctionne sans batterie, il est étanche et résistant à la chaleur », a déclaré la banque.

Pour effectuer un paiement non monétaire par payring, il faut avoir une carte bancaire avec lui / elle, et des paiements jusqu’à 20000 drams peuvent être effectués sans entrer de code PIN.

Le payring est fourni avec une carte Visa Gold ou Visa Platinum pour les transactions en ligne. Le payring peut également être « lié » aux cartes premium de VTB Arménie. Le payring est valable 5 ans.

Un payring élégant et original, en plus d’un instrument financier, est un cadeau intéressant pour un être cher. Le payring est fourni dans une belle boîte cadeau. Il peut être commandé dans l’une des 73 succursales de VTB Arménie ou en ligne.

Des informations plus détaillées sur les payrings et les cartes de la banque peuvent être obtenues sur le site officiel de la Banque ou en appelant le Contact Center au 87-87.

La banque est contrôlée par la Banque centrale d’Arménie.