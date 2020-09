La Turquie a envoyé plus de 300 mercenaires djihadistes en Azerbaïdjan

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a rapporté que le gouvernement turc a transporté plus de 300 mercenaires des factions syriennes soutenues par la Turquie en Azerbaïdjan, principalement des factions djihadistes « Sultan Murad » et « Al-Amshat », depuis les villages et villes du canton d’Afrin au nord-ouest d’Alep.

