Rouben Sanamyan le Héros national de l’Arménie : mes hommes combattaient en chantant, ce qui créait la panique chez l’ennemi

Le capitaine Rouben Sanamyan le Héros national de l’Arménie qui réalisé avec ses hommes des actes héroïques à la frontière arméno-azérie dans la région du Tavouche, a confié qu’afin d’encourager ses soldats lors des affrontements, il leur avait demandé de chanter « afin de créer la panique chez l’ennemi (…) et que l’ennemi sache que nous n’avons pas quitté le terrain, que nous ne sommes pas anéantis, que nous existons » dit-il. « Mes hommes ont tous sans exception exécuté ma demande et réalisé leur travail, unis et en chatant » ajoute Rouben Sanamyan et ajouter « qu’ainsi l’ennemi est pris de panique en disant qu’après tant de tirs ils chantent encore. L’esprit combatif de mes hommes est aujourd’hui très très fort, ce sont des hommes qui réalisent tout combat qu’on leur demande, je m’incline devant eux ».

Krikor Amirzayan