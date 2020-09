Le Président de la Serbie a félicité Armen Sarkissian

Le Président de la Serbie, Aleksandar Vučić, a félicité le Président arménien Armen Sarkissian à l’occasion du jour de l’indépendance, a déclaré le bureau du président arménien.

« Au nom des citoyens de la République de Serbie et en mon nom personnel, je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à l’occasion du jour de l’indépendance de la République d’Arménie.

Je crois pleinement au développement dynamique de nos relations bilatérales fondé sur la volonté mutuelle d’améliorer les relations et notre amitié traditionnelle ».