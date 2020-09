Interview du Premier ministre à la Télévision Publique

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré sur Facebook qu’il avait accordé une interview à la télévision publique et qu’il a découvert qu’il s’y serait livré à des confidences circonstanciées. .

« J’ai donné une interview à Petros Ghazaryan et découvert que je me serais livré à des confidences circonstanciées. Pas un »confidentiel« imaginaire, mais un vrai confidentiel », a déclaré le Premier ministre avec ironie.

Lors d’une réunion avec la délégation du parlement de l’Artsakh dirigée par le président Artur Tovmasyan, le Premier ministre Pashinyan a déclaré que les médias azerbaïdjanais, les milieux gouvernementaux, les dirigeants militaires et politiques ont récemment ajouté un nouvel élément à leur propagande - la soi-disant divulgation d’information confidentielle. « Je conseillerais à mes collègues azerbaïdjanais de ne pas suivre cette voie, car si nous entrons dans ce domaine et commençons à diffuser des informations confidentielles, je crains que la situation politique interne ne soit désespérément déstabilisée en Azerbaïdjan. Par conséquent, je leur conseille de retourner sur le terrain constructif et de s’abstenir de suivre les sentiers battus », a déclaré le Premier ministre arménien.