Malgré l’interdiction la police intervint pour des feux d’artifice privés organisés à Erévan la nuit du 26 septembre

Il y a quelques années les habitants de la capitale arménienne avaient l’habitude de recourir régulièrement au feu d’artifice pour marquer une fête ou un anniversaire, occasionnant des nuisances sonores nocturnes. Mais progressivement les autorités arméniennes ont restreint le champ de ces tirs privés de feu d’artifice.

Mais parfois les citoyens outrepassent leurs droits. Le 26 septembre à 0h50 des personnes ont appelé la police du quartier d’Avan pour les nuisances sonores d’un feu d’artifice. La police intervint rapidement et arrêta dans la rue Hovhannisyan d’Avan un homme d’une quarantaine d’années qui était à l’origine de la réalisation du feu d’artifice non autorisé. Il fut verbalisé et devra répondre de ses actes au tribunal. Le même jour à 1h10 la police arrêtait dans la rue Prochyan d’Erévan une jeune femme de 22 ans qui avait également organisé un feu d’artifice. Elle fut également verbalisée.

Krikor Amirzayan