Le Président de la Serbie a félicité son homologue arménien Armen Sarkissian pour la Journée de l’Indépendance

Aleksandar Vucic le Président de la Serbie, a félicité son homologue arménien Armen Sarkissian à l’occasion de la Journée de l’indépendance de la République d’Arménie. L’Arménie fêtant le 21 septembre le 29e anniversaire de son indépendance.

La lettre du Président serbe affirmait :

« Au nom des citoyens de la République de Serbie et en mon nom personnel, je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à l’occasion du jour de l’indépendance de la République d’Arménie. Je crois pleinement au développement dynamique de nos relations bilatérales fondé sur la volonté mutuelle d’améliorer les relations et notre amitié traditionnelle ».

La Serbie et l’Arménie ont d’excellentes relations diplomatiques. En 2015 à l’occasion du centenaire du génocide des Arméniens, le président de Serbie était avec celui de la Russie, de la France, de Grèce et de Chypre l’un des rares chefs d’Etats à être présent aux cérémonies au mémorial du génocide à Erévan.

Krikor Amirzayan