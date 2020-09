Le Parisien organise le 17 novembre prochain une nouvelle soirée à l’Européen rassemblant ses coups de cœur parmi la nouvelle génération du rire. Parmi eux : Marion Mezadorian.

Dans le paysage humoristique actuel, elle est un peu à part. A l’heure du trash et du buzz, elle cultive sa petite musique résolument douce et humaniste. Originaire du sud de la France, près d’Aix-en-Provence, Marion Mezadorian (actuellement au Point Virgule) aime les gens, les rencontres, les « pépites » (c’est d’ailleurs le nom de son spectacle) du quotidien. Comédienne très précise, elle change de personnage comme de chemise, alternant rire et émotion.

« Les Etoiles espoir humour » du Parisien , mardi 17 novembre à l’Européen (Paris, XVIIe). Deux séances à 19 heures et 21h30. Tarifs : 28 euros. Réservations sur le site de billetterie de la Fnac.