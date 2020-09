Un tribunal autorise l’arrestation de Gaguik Tsarukian

Vendredi soir, un tribunal d’Erevan a autorisé les enquêteurs à arrêter Gagik Tsarukian, riche homme d’affaires à la tête du parti d’opposition Arménie prospère (BHK). Il est accusé d’achat de voix, des accusations qu’il rejette car elles sont, selon lui, motivées politiquement.

Ses avocats ont qualifié la décision d ’« illégale » et de « non fondée », affirmant qu’elle avait été ordonnée par le gouvernement.

Tsarukian l’a également condamné alors qu’il se dirigeait vers la prison du centre-ville d’Erevan plus tard dans la soirée. Il a été accueilli par plusieurs dizaines de soutiens à l’extérieur du bâtiment de la prison.

Tsarukian, dont le parti a le deuxième groupe le plus important au Parlement arménien, a de nouveau affirmé avoir été persécuté par les autorités lorsqu’il s’est entretenu avec des journalistes dans la matinée de samedi. « Si l’arrestation de Tsarukian améliore le sort de la population, alors je n’ai aucun problème... », a-t-il dit sarcastiquement, avant d’assister à une audience sur le mandat d’arrêt demandé par le Service de la sécurité nationale (SNS).

Le magnat a été placé en détention un peu plus de trois mois après que le Parlement, dominé par les alliés du Premier ministre Nikol Pachinian, a levé son immunité juridique. Le SNS a affirmé qu’il avait « créé et dirigé un groupe organisé » qui avait acheté plus de 17 000 voix pour le BHK lors des élections législatives de 2017.

Tsarukian nie fermement les accusations. Lui et son parti soutiennent que Pachinian a ordonné la procédure pénale en réponse aux appels du chef du BHK à la démission du gouvernement. Les autorités et les forces de l’ordre nient que l’affaire soit politiquement motivée.

Un juge d’Erevan avait refusé d’autoriser l’arrestation provisoire de Tsarukian le 21 juin. La Cour d’appel arménienne a annulé cette décision le 8 juillet, ordonnant à un tribunal inférieur de tenir de nouvelles audiences sur la question.

Les avocats de la défense ont assuré que les enquêteurs avaient continué à faire pression pour l’arrestation de Tsarukian bien qu’ils n’aient produit aucune preuve que leur client avait fait pression sur les témoins ou entravé l’enquête du SNS au cours des trois derniers mois. « C’est tout simplement absurde », a commenté l’un d’eux, maître Yerem Sargsian.

Maître Sargsian et les autres avocats ont lié le mandat d’arrêt à un rassemblement antigouvernemental qui sera organisé par le BHK et deux autres partis d’opposition à Erevan le 8 octobre.

Des représentants du BHK, de la Fédération révolutionnaire arménienne (Dashnaktsutyun) et du parti Hayrenik avaient annoncé ​​jeudi que le rassemblement se poursuivrait même si Tsarukian était placé en détention. Ils ont confié qu’ils exigeraient la tenue d’élections législatives anticipées.

Le SNS a déclaré qu’il avait également inculpé un total de 14 personnes, dont deux anciens parlementaires du BHK, et interrogé 162 autres dans le cadre de l’enquête.

Le BHK faisait partie du premier gouvernement de Pachinian, formé à la suite de la Révolution de velours du printemps 2018. Le Premier ministre a limogé ses ministres affiliés au BHK en octobre 2018, accusant Tsarukian de collaborer secrètement avec les anciens dirigeants du pays renversés par la révolution.

S’adressant aux membres de haut rang du BHK le 5 juin, Tsarukian a accusé le gouvernement d’avoir mal géré la crise du coronavirus en Arménie et de ne pas en atténuer les conséquences socio-économiques.