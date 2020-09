Nouvelle démission au Parlement arménien

Un autre député pro-gouvernemental a démissionné du parlement arménien vendredi, laissant entrevoir des désaccords avec l’équipe politique au pouvoir.

Dans une déclaration publiée sur Facebook, la législatrice, Gayane Abrahamian, n’a pas donné de raisons claires pour sa décision.

« Cette décision n’est pas venue facilement, mais il est très important pour moi d’être en harmonie avec mes principes et mes valeurs lorsque je prends des décisions importantes pour l’avenir de notre État et de notre peuple », a-t-elle écrit.

Gayane Abrahamian a déclaré qu’elle n’a jamais été prête à enfreindre ces valeurs et qu’elle a toujours su qu’« il y aura des décisions politiques que je n’approuverai pas ». Elle n’a pas développé.

Gayane Abrahamian a fait état en même temps sa coopération « productive » avec la majorité pro-gouvernementale du Parlement.

« Je reste aussi convaincue qu’il y a deux ans que la Révolution de velours [d’avril-mai 2018] a marqué une des pages remarquables de notre histoire moderne et que nous n’avons jamais eu une chance plus réelle de construire une Arménie démocratique et forte auparavant », a conclu la déclaration.

Abrahamian, 41 ans, est une anciene journaliste et militante civique qui a été élu à l’Assemblée nationale sur la liste du bloc My Step du Premier ministre Nikol Pashinian en décembre 2018.

Plusieurs membres éminents de la société civile ont critiqué le choix de la majorité parlementaire sur les deux nouveaux membres de la Cour constitutionnelle arménienne, confirmé au début du mois. Ils affirment que les juges étaient liés à l’ancien gouvernement renversé lors de la révolution de 2018.

Pashinian a fustigé ces critiques le 16 septembre. Il a affirmé qu’elle procédaient principalement d’intérêts locaux, plutôt que de l’État de droit.

Un autre législateur de My Step, Arsen Julfalakyan, avait démissionné du Parlement le 10 septembre, en invoquant de sérieux désaccords avec le ministre de l’éducation, de la culture et des sports Arayik Harutiunian. Julfalakyan a été remplacé par un autre membre de My Step.

Le bloc au pouvoir contrôle 88 sièges dans un parlement qui compte 132 membres.