La MCAGD à Grenoble a célébré le 29e anniversaire de l’Indépendance de l’Arménie

Une manifestation de haut niveau dans le cadre d’une année particulière

Բարձրակարգ միջոցառում այս յուրահատուկ տարում

Le 21 septembre 2020 la Maison de la Culture Arménienne de Grenoble et du Dauphiné a célébré dans ses locaux le 29e anniversaire de l’Indépendance de la République d’Arménie. Des élus ; députés, maires, adjoints, conseillers municipaux, ainsi que plusieurs présidents d’associations étaient venus partager cet événement important avec une communauté arménienne largement présente malgré les craintes du Covid.

Plusieurs allocutions ont été prononcées, celles de Daniel Marandjian, président de la MCAGD, de Claus Habfast, conseiller municipal délégué de Grenoble représentant le maire de Grenoble Éric PIOLLE, de Nathalie Béranger, vice-présidente de la région Auvergne Rhône-Alpes représentant le président Laurent Wauquiez, de Christian Coigné, vice-président du Département de l’Isère représentant le président Jean-Pierre Barbier, et d’Emilie Chalas, députée de l’Isère.

Une animation culturelle et artistique a suivi. Les élèves de l’école de la MCAGD ont récité en arménien et en français les poèmes de Yeghiché Tcharents et de Hamo Sahian. Une agréable ambiance musicale a été assurée ensuite par les bénévoles de l’association, Ashot Simonyan et Vahé Grigoryan.

A la fin du programme, les invités ont admiré avec grande satisfaction, l’évolution de la troupe de danses traditionnelles « Erevan » sous la chorégraphe Hélène Nahapetyan.

2020թ․ սեպտեմբերի 21-ին Գրենոբլի և Դոֆինեի Հայկական մշակույթի տունը տոնեց Հայաստանի Հանրապետության Անկախության 29-րդ տարեդարձը։ Հրավիրյալների շարքում էին պետական գործիչներ՝ պատգամավորներ, քաղաքապետեր, փոխքաղաքապետեր, խորհրդականներ, բազմաթիվ ասոցիացիաների նախագահներ, ովքեր, չնայած Covid-ի համաճարակին, եկել էին հայկական համայնքի հետ նշելու այս կարևոր իրադարձությունը։

Ելույթներով հանդես եկան ասոցիացիայի նախագահ Դանիել Մարանջյանը, Գրենոբլի քաղաքապետ Էրիկ Պիոլի ներկայացուցիչ քաղաքային խորհրդի անդամ Կլաուս Հաբֆաստը, Օվերն-Ռոն-Ալպ շրջանի նախագահ Լորան Վոքիեյին փոխարինող փոխնախագահ Նատալի Բերանժեն, Իզերի մարզի նախագահ Ժան-Պիեռ Բարբիեին փոխարինող փոխնախագահ Քրիստիան Կուանիեն և Իզերի պատգամավոր Էմիլի Շալասը։

Ելույթներին հաջորդեց գեղարվեստական մասը։ Գրենոբլի և Դոֆինեի Հայկական մշակույթի տան սաները հայերեն և ֆրանսերեն արտասանեցին Եղիշե Չարենցի և Համո Սահյանի բանաստեղծությունները։ Երաժշտական հաճելի մթնոլորտն ապահովեցին ասոցիացիայի կամավորներ Աշոտ Սիմոնյանը և Վահե Գրիգորյանը։

Երեկոյի ավարտին հյուրերը մեծ բավականությամբ վայելեցին պարուսույց Էլեն Նահապետյանի սաների՝ « Երևան » ազգային պարերի համույթի ելույթը ։

