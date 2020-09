330 violations du cessez-le-feu par l’Azerbaïdjan à la frontière arméno-azérie de l’Artsakh la semaine écoulée

L’Azerbaïdjan a violé à près de 330 reprises le cessez-le-feu sur la frontière arméno-azérie de l’Artsakh la semaine dernière -du 20 au 26 septembre- a indiqué à Stepanakert le ministère arménien de la Défense de la République de l’Artsakh. Au cours de ces 330 violations l’ennemi a tiré plus de 3 000 projectiles de diverses dimensions en direction des positions des forces arméniennes déployées le long de la frontière de l’Artsakh. Une semaine presque ordinaire dans cette région où Bakou joue les provocations par ces tirs. Les forces arméniennes ne répliquant que lorsqu’il est nécessaire « afin de faire taire l’ennemi ». Les Arméniens contrôlent amplement la situation sur le terrain et sont prêts à agir en cas d’agression et donner une réponse cinglante à l’Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan