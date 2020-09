Ararat-Armenia jouera le 1er octobre à Erévan le match des play-offs contre l’Etoile Rouge de Belgrade

Le match des play-offs de qualification pour les poules de l’Europa League entre le champion d’Arménie Ararat-Armenia et le champion de Serbie l’Etoile Rouge de Belgrade se déroulera le jeudi 1er octobre à 18h00 (16 heures en France) au stade de l’Académie du football à Erévan. Qualification en match unique et non aller-retour comme les autres années.

L’Ararat-Armenia qui s’est qualifié aux play-offs de l’Europa League comme l’année dernière, tentera d’inscrire son nom sur les tablettes de l’histoire du football arménien. Car en cas de victoire -certes difficile- contre l’Etoile Rouge de Belgrade, l’Ararat-Armenia serait ainsi le premier club arménien à se qualifier pour les phases de groupe de l’Europa League.



Ararat-Armenia engagé dans les éliminatoires de la Ligue des champions cette année avait perdu de justesse (0-1) face à Omonia (Chypre). Déplacé au 2e tour de l’Europa League le champion d’Arménie s’était imposé face à Fola Esche (Luxembourg) sur le score de 4-3 dans les prolongations. Au 3e tour de ces qualifications de l’Europa League, Ararat-Armenia s’est imposé à Erévan dans les prolongations sur le score de 1-0 face aux champions de Slovénie NK Celje.

Ararat-Armenia contre l’Etoile Rouge de Belgrade de ce jeudi 1er octobre est un match historique pour le football arménien et sera suivi par des millions d’Arméniens en Arménie et dans le monde. A noter que tous les clubs d’Azerbaïdjan et de Géorgie sont déjà éliminés alors qu’un club d’Arménie est toujours dans les compétions européennes.

Krikor Amirzayan