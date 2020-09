L’Arménie célèbre le 151e anniversaire du R.P. Komitas par une série de quatre concerts et une conférence

Le 151e anniversaire de la naissance du père Komitas (Soghomon Soghomonian) a été célébré en Arménie par une série de manifestations culturelles. Une conférence et festival fut dédié en Arménie à Komitas. Nikolaï Kostandyan le directeur du Musée-institut Komitas a Erévan a indiqué à l’agence Armenpress « Cette année, les manifestations dédiées au 151e anniversaire du R.P. Komitas seront télévisées. Il est prévu 4 concerts et une conférence. Le concert d’ouverture sera diffusé aura lieu ce samedi soir à 22h30 en direct sur la Chaîne de Télévision publique d’Arménie. Lors du concert de nombreuses chorales d’Etat effectueront leurs prestations ainsi que le soliste Liparit Avetisyan et le pianiste Hayk Melikian ». Puis un concert de piano avec Armen Babakhanyan et Svetlana Navasartyan. Lors du concert de clôture une cérémonie sera organisée à Haridjavank où sera chantée la messe de Komitas par l’Ensemble symphonique d’Arménie dirigé par Robert Melikyan.



Le vice-ministre arménien de l’Education, des sciences, des sports et de la jeunesse Ara Khzmalyan a indiqué que l’apport de Komitas dans le patrimoine national était très grand et ne pouvait se résumer à entendre ses œuvres dans de seules manifestations de célébrations de son anniversaire.



A l’occasion de ce 151e anniversaire de la naissance de Komitas, Arayik Harutyunyan le ministre de l’Education, des sciences, de la culture et des sports, le directeur du Musée-institut Komitas, le vice-ministre Ara Khzmalyan et un groupe d’intellectuels se sont rendus devant la tombe de Komitas au Panthéon d’Erévan pour déposer des fleurs.

Krikor Amirzayan