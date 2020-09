L’international arménien Edgar Babayan (Hobro) marque un but mais ne finit pas le match contre Hvidovre

Lors de la 4e journée du championnat du Danemark vendredi 25 septembre, Hobro le club du jeune international arménien Edgar Babayan de déplaçait à Hvidovre. Hobro s’est imposé 2-1 grâce à un but de l’Arménien.

Edgar Babayan était titulaire et c’est à la 63e minute qu’il fut l’auteur du deuxième but de Hobro sur un pénalty qui devait donner la victoire au club. Mais Edgar Babayan n’a pas joué toute la rencontre puisqu’à la 76e minute obtenant un carton rouge il sortit du terrain. Au terme de la 4e journée, Hobro avec 7 points est quatrième au classement général.

Krikor Amirzayan