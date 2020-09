L’Arménie améliore légèrement sa position dans le rapport de la Banque mondiale sur l’indice du capital humain

L’Arménie a légèrement amélioré sa position parmi 174 pays dans la dernière édition du rapport de la Banque mondiale sur l’indice du capital humain (HCI), son score passant de 0,58 à 0,57 en 2018.

"Cela signifie qu’un bébé né en Arménie aujourd’hui pourrait espérer réussir à peine 58% de leur capital humain potentiel, par rapport à un niveau de référence d’éducation complète et de pleine santé.

Selon la Banque mondiale, même si le score est supérieur au score approximatif de 2010 de 0,54, il est « inférieur à la moyenne pour l’Europe et région de l’Asie centrale (0,69) », soulignant la nécessité d’améliorer la qualité de l’éducation, reflétée dans les tests internationaux.

Voici quelques indicateurs clés du rapport concernant l’Arménie. L’espérance de vie du bébé va jusqu’à 5 ans (0,99) : 99 enfants sur 100 nés en Arménie vivent jusqu’à 5 ans. Années d’études attendues (11,3) : un enfant en Arménie qui a commencé la scolarité à l’âge de 4 ans, termine 11,3 années d’études avant d’atteindre l’âge de 18 ans.

Résultats aux tests harmonisés (443) : les écoliers en Arménie reçoivent 443 points sur une échelle où 625 points signifient la haute performance et 300 points sont le minimum. Années d’études spécifiées par l’éducation (8) : les années d’études attendues, si les connaissances effectivement acquises par l’enfant sont prises en compte comme facteur, ne sont que de 8 ans.

Taux de survie des adultes (0,89) : 89% des citoyens arméniens de 15 ans vivront jusqu’à 60 ans. Cet indicateur met en évidence un certain nombre de risques pour la santé auxquels un enfant né aujourd’hui sera confronté à l’âge adulte. Croissance saine (0,91) : 91 enfants sur 100 ne sont pas sous-développés, donc 9 enfants sur 100 sont sous-développés et soumis à des limitations cognitives et physiques qui peuvent durer toute une vie.

Sur les 48 pays d’Europe et d’Asie centrale inclus dans le rapport HCI 2020, 33 font partie des 30% les plus riches au monde et presque tous sont dans la moitié supérieure.

La mise à jour de l’indice du capital humain 2020 comprend des données sur la santé et l’éducation pour 174 pays - couvrant 98% de la population mondiale - jusqu’en mars 2020, fournissant une base de référence prépandémique sur la santé et l’éducation des enfants.