Le festival des vins arméniens démarre à Moscou

Le festival des vins arméniens a débuté vendredi 25 septembre dans la capitale russe, Moscou, dans le cadre d’un programme plus large de vins arméniens, a déclaré le ministère arménien de l’Économie. Il a déclaré que l’événement est organisé par le pavillon arménien du centre d’exposition VDNKh.

L’événement est une initiative conjointe de la Fondation arménienne de la viticulture et de la vinification et de l’Union des sommeliers et experts de Russie. L’objectif est de promouvoir les vins arméniens dans les grandes villes de Russie grâce à des programmes éducatifs et marketing.

"Aujourd’hui est un jour important. La Fondation arménienne de viticulture et de vinification et l’Union des sommeliers et experts de Russie ont signé un accord pour promouvoir les vins arméniens en Russie. Je suis heureux que nous ayons l’opportunité conjointement et avec le soutien de l’État de promouvoir Les vins arméniens en Russie », a déclaré le président de l’Union des sommeliers et experts de Russie Artur Sargsyan.

Zaruhi Muradyan, directeur exécutif de la Fondation arménienne de vinification et de viticulture, a à son tour noté que la Russie est le plus grand consommateur de vins arméniens et, malgré une grande concurrence, les vins arméniens ont un grand potentiel sur le marché.

« Nous avons décidé de nous associer à nos partenaires russes pour le développement actif de cette direction. Pendant de nombreuses années, l’Arménie était connue en Russie principalement pour son cognac. Notre objectif est de faire en sorte que les vins arméniens de haute qualité prennent leur place unique et digne dans le Marché russe », a-t-elle déclaré.

Le programme comprend plusieurs étapes, dont la première sera une stratégie marketing et un plan de promotion. Au cours de la prochaine étape, des programmes sur la vinification arménienne, l’histoire, les cépages locaux et les marques de vin seront développés en russe et une brochure d’information « Arménie : Viticulture et vinification » sera publiée.

Dans le cadre de ce programme, des sommeliers et des acheteurs, ainsi que des journalistes russes et de célèbres blogueurs visiteront l’Arménie.