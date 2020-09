Revue de la presse arménienne du 8 au 9 septembre 2020

45152 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 45152 cas de coronavirus dans le pays dont 41023 ont été guéris et 905 patients sont décédés.

L’UE et l’OMS livrent des tests COVID-19 et des fournitures médicales essentielles à l’Arménie/ L’Union européenne et l’OMS ont remis 100 concentrateurs d’oxygène, 20 électrocardiographes et 10 000 tests PCR pour le COVID-19 au Ministère arménien de la Santé.

L’Ukraine inclut l’Arménie dans la « zone verte »/ le Ministère ukrainien de la Santé a inclus l’Arménie dans la « zone verte » compte tenu de la dynamique positive de la situation liée au coronavirus en Arménie. Ceci signifie que les passagers arrivant en Ukraine n’auront pas à s’isoler pendant 14 jours ou à passer un test PCR s’ils ont été en Arménie ou dans un autre pays de la « zone verte » au cours des deux dernières semaines. Dans le même temps, les personnes seront tenues de disposer d’une assurance maladie couvrant le Covid-19.

La requête du trio d’opposition contestant la légalité de l’obligation du port du masque acceptée pour une procédure judiciaire/ Le tribunal administratif a accepté de traiter une requête conjointe des partis d’opposition « Arménie prospère », Dachnak et Patrie [d’Artur Vanetsyan], par laquelle ils contestent la légalité de l’obligation de porter un masque dans le pays.

L’arrêt de la CEDH dans l’affaire Makuchyan et Minasyan contre Azerbaïdjan et Hongrie a été porté en appel devant la Grande Chambre/ L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 mai 2020 dans l’affaire Makuchyan et Minasyan contre Azerbaïdjan et Hongrie (cf. revue du 27 mai 2020) a été appelé devant la Grande Chambre de la CEDH par Makuchyan, Minasyan et leur avocate Siranush Sahakyan. Selon Sahakyan, la CEDH n’a pas attribué le meurtre de Gurgen Margaryan et la tentative de meurtre de Hayk Makuchyan en soi à l’Azerbaïdjan, se fondant sur la conclusion du verdict du tribunal hongrois selon laquelle Safarov aurait commis ces actes dans le cadre d’un statut privé. La CEDH avait également dégagé la Hongrie de toute responsabilité. C’est pourquoi les plaignants ont décidé d’appeler la décision de la CEDH.

Les familles des victimes du 1er mars 2008 boycottent le procès de Kocharyan/ Les familles des neuf personnes tuées lors des violences post-électorales de 2008 à Erevan ont décidé de boycotter le procès en cours de l’ancien Président, Robert Kocharyan, et de trois autres anciens fonctionnaires poursuivis pour le « renversement de l’ordre constitutionnel ». L’avocat des familles, Tigran Yegoryan, a affirmé que le procès, qui a commencé en mai 2019, est devenu une « farce » en raison des « tactiques de retardement » adoptées par Kocharyan et les autres accusés. Yegoryan s’est plaint du fait que le tribunal n’examine toujours pas les questions de fond en raison de nombreuses requêtes portant essentiellement sur des questions de procédure présentées par les avocats de Kocharyan. En outre, selon l’avocat, lui et ses clients ne font pas confiance au système judiciaire arménien car ils pensent que le gouvernement actuel du pays n’a pas fait assez pour le réformer depuis la « révolution de velours » de 2018. Le Ministre de la Justice, Rustam Badassian, a rejeté les critiques en disant que bien qu’il partage les préoccupations des proches sur le déroulement du procès, il estime que le gouvernement ne doit pas interférer dans les audiences du tribunal sur l’affaire. Badassian a également défendu les réformes judiciaires « assez intensives » lancées par les autorités.

Un ancien député républicain accusé de corruption/ Le Comité d’enquête a porté des accusations de corruption contre un ancien député notoire et membre influent de l’ancien parti au pouvoir « Républicain », Mher Sedrakian. Selon le Comité d’enquête, Sedrakian a abusé de ses pouvoirs pour vendre une grande partie d’un parc public à son fils et à son frère lorsqu’il dirigeait le district d’Erebuni, au sud d’Erevan, de 1999 à 2008

L’ex-président du Parlement inculpé est autorisé à quitter l’Arménie/ L’ancien Président du Parlement, Ara Babloyan, a été autorisé par le tribunal à quitter temporairement l’Arménie malgré son procès en cours. Babloyan a déclaré qu’il devait se rendre en Belgique pour un court voyage lié à son travail actuel à la tête du plus grand hôpital pédiatrique d’Arménie. Babloyan et un de ses anciens collaborateurs, Arsen Babayan, avaient été accusés en octobre dernier d’avoir abusé de leurs pouvoirs et d’avoir falsifié des documents pour aider les anciennes autorités à installer Hrayr Tovmasyan comme Président de la Cour constitutionnelle en mars 2018.

Le nombre des victimes de l’empoisonnement à l’alcool a atteint 18/ Les autorités sanitaires continuent d’hospitaliser des personnes à la suite de la pire intoxication alcoolique jamais connue en Arménie (cf. revue du 1er au 2 septembre 2020), qui a fait 18 morts et près de 30 autres personnes gravement malades. Selon le Ministère de la Santé, huit personnes hospitalisées restent dans un état critique et certaines d’entre elles ont perdu la vue. Le comité d’enquête a arrêté trois personnes dans le cadre de cette affaire.

La journée de la ville d’Erevan sera célébrée le 10 octobre/ Le Maire adjoint d’Erevan, Hrachya Sargsyan, a déclaré que le festival « Erebuni-Erevan » 2020 aura lieu le 10 octobre. A cette occasion, le Conseil municipal organisera une cérémonie pour décerner le titre de citoyen honoraire d’Erevan.

Le Conseil municipal d’Erevan établit des privilèges pour les Libanais d’origine arménienne/ Le Conseil municipal d’Erevan a décidé de fixer des privilèges pour alléger le fardeau des Libanais d’origine arménienne qui se sont installés ou ont l’intention de s’installer à Erevan. Les représentants légaux de ces libano-arméniens et les entrepreneurs individuels libano-arméniens peuvent bénéficier du taux zéro pour tous les impôts locaux fixés pour l’année 2020.

L’ancien vice-ministre de la Santé arrêté/ La presse indique que l’ancien vice-ministre de la Santé, Vahan Poghosyan, qui avait été libéré sous caution de 5 millions de drams en 2019, a été à nouveau accusé et arrêté. Poghosyan est accusé de participation à la manipulation des programmes de lutte contre le VIH/SIDA et la tuberculose et d’appropriation des fonds. L’affaire pénale porte sur appropriation des fonds des différents programmes gouvernementaux, ainsi que sur l’appropriation du carburant.

L’Arménie achève la ratification de la Convention de Lanzarote/ L’Arménie est devenue le 47e État à avoir achevé la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). La Convention entrera en vigueur en Arménie le 1er janvier 2021.

Projet de loi visant à compléter la loi sur les droits de l’enfant/ La Commission permanente de la protection des droits de l’homme et des affaires publiques a approuvé le projet de loi visant à compléter la loi sur les droits de l’enfant. L’adoption des amendements est due à la nécessité de mettre la loi en conformité avec la Constitution de l’Arménie et les amendements apportés à la loi sur les soins psychiatriques le 18 juin 2020. Selon les amendements, un mineur de 16 ans peut donner son consentement écrit à une intervention psychiatrique ou renoncer à une telle intervention si, selon le psychiatre, l’enfant est capable de comprendre les conséquences éventuelles d’une intervention psychiatrique ou de l’absence de celle-ci.

Le PM et le MAE sur le décès de la journaliste tchèque ayant couvert le mouvement du Karabakh/ La presse rend compte du décès de la journaliste tchèque, Dana Mazalova, un des rares journalistes européens à couvrir le mouvement du Karabakh. Le Premier ministre, Nikol Pachinian, a indiqué dans un tweet que Mazalova était impliquée dans des activités pro-arméniennes depuis le tremblement de terre de 1988 et que son riche héritage documentaire a laissé une grande marque sur la couverture impartiale de la question du Karabakh. Le Ministre des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, a, à son tour, twitté que Mazalova laissait derrière elle « un énorme héritage de promotion de la vérité et de la justice dans la couverture impartiale et professionnelle du conflit du Karabakh ».

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France