Le Premier ministre reçoit une délégation de l’Assemblée nationale d’Artsakh

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu vendreid 25 septembre une délégation conduite par le président de l’Assemblée nationale d’Artsakh, Artur Tovmasyan, qui se trouve en Arménie en visite officielle. « Armenpress » en a été informé par le Département de l’information et des relations publiques du Cabinet du Premier ministre de la République d’Arménie. Le chef de la faction « Mon pas » de l’Assemblée nationale arménienne, Lilit Makunts, et le secrétaire de faction Hakob Simidyan ont également pris part à la réunion.

Le Premier ministre Pashinyan a prononcé un discours d’ouverture, dans laquelle il a déclaré :

« Honorable Président de l’Assemblée nationale de la République d’Artsakh,

Distingués représentants des Assemblées nationales de la République d’Arménie et de la République d’Artsakh,

Je suis heureux de vous voir aujourd’hui. Il s’agit de la première visite d’une telle délégation représentative en Arménie après les dernières élections organisées en Artsakh. Je me réjouis de cette tradition, car nous avons un agenda chargé de coopération entre les deux parlements. Je ne parle pas seulement de la synchronisation de la législation : nous sommes confrontés à des défis de sécurité communs et avons une vision stratégique commune, qui doit être coordonnée, discutée régulièrement afin de former un contenu stratégique commun. Je suis heureux de dire que la coopération entre la République d’Arménie et l’Artsakh a été revigorée et que la confiance mutuelle est très élevée, ce qui facilite notre travail et crée les conditions préalables à une interaction efficace.

Vous savez que, malheureusement, la situation est tendue dans la région. En fait, face à la tâche de rendre le processus de négociation efficace, nous devons comprendre ce qui l’empêche d’être productif. Les dirigeants de l’Azerbaïdjan ont récemment tenté de nous blâmer d’avoir sapé les négociations, sur la base de l’allégation selon laquelle les déclarations publiées par la partie arménienne rendent les négociations dénuées de sens.

Je tiens à préciser que la position de l’Arménie et de l’Artsakh est très constructive. Je tiens à répéter que lorsque j’ai assumé le poste de Premier ministre arménien, j’ai fait une déclaration sans précédent, à savoir que toute solution à la question de l’Artsakh devrait être acceptable pour le peuple arménien, le peuple d’Artsakh et le peuple azerbaïdjanais. Je m’attendais à ce que ma déclaration soit réciproque de la part des dirigeants azerbaïdjanais, ce qui serait une excellente occasion de faire une percée dans les négociations.

Mais leur réaction a consisté en ce que le conflit du Haut-Karabagh ne pouvait être résolue que dans le cadre de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan. En fait, ils posaient ainsi une condition préalable, qui impliquait de revenir au statu quo de 1988. La question peut se poser de savoir si un conflit peut être résolu en retournant à ses origines ? C’est au-delà de la logique, car au lieu de régler le conflit, ils veulent en fait déclencher un nouveau conflit.

Quel est l’intérêt de lancer une nouvelle impasse en tant qu’objectif de résolution d’un conflit permanent ? C’est, bien entendu, une approche illogique et destructrice, et j’estime qu’il est important de souligner que nos déclarations sont une réponse adéquate à l’approche destructrice de l’Azerbaïdjan. Dans le même temps, il devrait être clairement indiqué que l’Azerbaïdjan essayait simplement de construire le processus de négociation sur la logique suivante : faire des concessions unilatérales, sinon l’Azerbaïdjan réglera le problème par la force.

Nous avons déclaré dès le départ qu’il ne fallait pas parler de l’Arménie dans la langue de la force ou des menaces. Nous essayons depuis longtemps de présenter cette position à la fois personnellement, à distance et publiquement. Et beaucoup de gens pensaient que ce n’était que de la rhétorique, mais les événements de juillet sont venus prouver que ce que nous disions reflétait la réalité à 100%. En conséquence, je leur conseillerais de renoncer à cette logique car elle entraînera la même conséquence.

J’ai exprimé à plusieurs reprises notre position en public : le conflit du Karabakh n’a pas de solution militaire. Si le problème devait être résolu par la force, le peuple de l’Artsakh pourrait dire qu’il l’a résolu il y a longtemps. Et c’est tout. Mais nous disons non. Nous pensons qu’une paix durable doit être instaurée dans la région, et c’est pourquoi nous proposons une formule de travail, nous proposons une solution. C’est la responsabilité personnelle des dirigeants de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie et de l’Artsakh, et nous devons travailler dur pour trouver une solution acceptable pour le peuple arménien, le peuple d’Artsakh et le peuple azerbaïdjanais. De plus, l’ordre d’inscription n’est pas du tout important ici. Cela pourrait être dit dans l’ordre inverse.

Mais, malheureusement, les dirigeants de l’Azerbaïdjan continuent sur la vieille voie, ajoutant une nouvelle composante. Les médias de masse, les cercles gouvernementaux, les dirigeants militaires et politiques de l’Azerbaïdjan ont récemment ajouté un nouvel élément à leur propagande - la soi-disant divulgation d’informations confidentielles. Je conseillerais à mes collègues azerbaïdjanais de ne pas suivre cette voie, car si nous entrons dans ce domaine et commençons à diffuser des informations confidentielles, je crains que la situation politique interne ne soit désespérément déstabilisée en Azerbaïdjan. Par conséquent, je leur conseille de revenir sur le terrain constructif, et de s’abstenir de suivre les sentiers battus. J’attends du Président de l’Azerbaïdjan qu’il convienne enfin que toute solution au problème du Karabagh devrait être acceptable pour le peuple azerbaïdjanais, le peuple arménien et le peuple d’Artsakh. Cela nous permettrait d’enregistrer une percée dans le processus de négociation. Oui, je pense qu’il existe une telle possibilité, et l’Arménie s’est déclarée prête à être aussi constructive que possible.

Dans le même temps, je voudrais faire la déclaration suivante : nos actions n’ont jamais été en contradiction avec nos déclarations faites ouvertement et à huis clos. Je pense que personne n’en doute. Nous ne disons la vérité qu’à notre peuple, peu importe que nous perdions ou gagnions en le faisant. Voici un exemple lié aux statistiques des coronavirus. Toute information sur la situation épidémiologique dont je dispose est ouverte au grand public, à la différence que je peux l’apprendre quelques heures plus tôt. Nous pouvons en souffrir, mais nous ne pouvons pas aller autrement et parler à notre peuple dans la langue des énigmes.

En conclusion, je tiens à répéter que je suis heureux de vous voir. Pendant ce temps, nous avons également eu l’occasion de nous rencontrer dans d’autres formats. Je serai ravi de répondre à toutes les questions qui vous intéressent. »

Le Président de l’Assemblée nationale d’Artsakh a remercié le Premier Ministre arménien de son accueil chaleureux et a saisi l’occasion pour le féliciter à l’occasion du 29e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie. Artur Tovmasyan a salué le niveau actuel de coopération entre l’Arménie et l’Artsakh, y compris celui en cours dans le format interparlementaire, qui témoigne de notre détermination commune à renforcer la patrie. Artur Tovmasyan a souligné que l’Assemblée nationale de l’Artsakh n’épargnera aucun effort pour renforcer et approfondir encore les liens Arménie-Artsakh-Diaspora. Il a souligné que leur visite et les réunions tenues avec les plus hauts dirigeants arméniens offraient une bonne occasion de promouvoir la coopération.

Répondant aux questions posées par les membres de la délégation de l’Assemblée nationale d’Artsakh, le Premier ministre Pashinyan a évoqué le processus de négociation, le renforcement de la Trinité Arménie-Artsakh- Diaspora, les réformes mises en place dans différentes sphères, les buts et objectifs nationaux.