Le ministre arménien de la Défense assiste à la phase principale des exercices militaires Caucase 20

Le ministre arménien de la Défense, Davit Tonoyan, est en visite de travail Fédération de Russie , a déclaré la porte-parole du ministre, Shushan Stepanyan.

Le ministre se trouve au terrain d’entraînement de Kapustin Yar (Volgograd), où se déroule la principale étape des exercices d’état-major stratégique de Caucase 2020.

Une phase de l’exercice militaire Caucase 2020 s’est tenue le 24 septembre au champ de tir arménien d’Alagyaz.

Les exercices d’état-major stratégique Caucase 2020 se déroulent du 21 au 26 septembre dans les rangs du district militaire sud, ainsi que dans les eaux de la mer Noire et de la mer Caspienne. Les contingents d’Arménie, du Bélarus, de Chine, du Myanmar et du Pakistan sont invités à participer aux exercices. Des représentants d’Azerbaïdjan, d’Indonésie, d’Iran, du Kazakhstan, du Tadjikistan et de Sri Lanka participent à l’exercice en qualité d’observateurs.