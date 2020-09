Une entreprise française effectuera le contrôle technique des routes en Arménie

Le gouvernement a autorisé EGIS INTERNATIONAL, société enregistrée en France, à exercer un type d’activité soumise à autorisation. Comme indiqué par « Armenpress », la décision a été prise sur la base de la justification du projet, le besoin urgent d’acheter des services pour le contrôle technique des travaux de construction d’un certain nombre d’installations de transport.

Le Ministère de l’administration territoriale et des infrastructures de la République d’Arménie est autorisé à acheter des services de contrôle technique de la qualité des autoroutes auprès d’entreprises internationales fournissant des services d’ingénierie par le biais de la procédure d’achat d’une seule personne.

« Conformément aux exigences de ladite décision, entre le ministère de l’Administration territoriale et des Infrastructures et Egis International, un accord a été signé« sur les marchés publics de services de contrôle technique pour les besoins de l’Etat », selon lequel Egis International doit effectuer un contrôle de qualité technique de la construction d’un certain nombre de moyens de transport fournis par la décision ci-dessus.

Selon la loi française, Egis International a le droit d’exercer des activités d’ingénierie, y compris dans le domaine de l’urbanisme et des infrastructures de transport.