Sortie du correcteur orthographique arménien pour iOS

Le département des communautés arméniennes de la Fondation Calouste Gulbenkian a annoncé que le correcteur orthographique arménien pour iOS a été publié et est disponible gratuitement sur l’App Store. D’ici quelques mois, la version Android sera également disponible.

« Dans nos efforts continus pour revitaliser et renforcer la langue arménienne, Nayiriboard - le correcteur orthographique clavier pour iOS - vient de renforcer la présence de l’arménien dans le monde numérique grâce à un outil qui facilite l’écriture dans la langue sur les appareils mobiles et à l’intérieur de n’importe quelle application ; des médias sociaux et des applications de communication telles que Facebook, Instagram, Whatsapp et Messenger, aux applications de productivité telles que Pages, Notes », a déclaré la Fondation.

Cet outil révolutionnaire et indispensable a été produit par Nayiri.com et est basé sur le moteur HySpell. Dans cette première version, Nayiriboard prend en charge l’orthographe arménienne traditionnelle pour les deux branches de la langue arménienne - orientale et occidentale. Il comporte un vocabulaire de 150 000 mots, ce qui permet de reconnaître plus de 5 millions de formes de mots. Le clavier actuel est spécialement conçu pour l’arménien occidental ; les versions futures auront également la possibilité de choisir parmi une variété de dispositions de clavier et auront la possibilité de choisir l’orthographe arménienne réformée.

« Nous sommes reconnaissants à l’équipe de développeurs de Nayiri.com d’avoir entrepris ce travail stimulant », a déclaré Razmik Panossian, directeur du département des communautés arméniennes, ajoutant : « c’est grâce à l’interaction de la technologie et de la langue que l’arménien restera dynamique, pertinent et attrayant au 21 e siècle. Le programme de vérification orthographique incitera plus de personnes à écrire quotidiennement en arménien. »