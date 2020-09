L’Université CSUN reçoit un don anonyme de 3 millions de dollars pour soutenir les études arméniennes

L’Université d’État de Californie à Northridge a reçu un don anonyme de 3 millions de dollars pour soutenir son programme d’études arméniennes et offrir des bourses aux étudiants.

Une grande partie du don, 2,5 millions de dollars, a été affectée à des bourses, qui seront disponibles à tout étudiant intéressé à étudier ou à travailler avec la communauté arménienne par le biais de travaux de plaidoyer, humanitaires, culturels ou philanthropiques. Le reste de l’argent a été affecté à des activités de soutien dans le cadre du programme.

« Ce cadeau met l’accent sur le pouvoir qu’a l’éducation de construire des ponts et d’offrir aux gens des opportunités d’explorer de nouvelles communautés et cultures, en l’occurrence la communauté arménienne », a déclaré la présidente du CSUN, Dianne F. Harrison. « Le CSUN forme plus d’étudiants arméniens que toute autre université dans le monde en dehors de l’Arménie. Ce cadeau renforcera un programme déjà solide qui fournit une base de connaissances sur la culture arménienne et l’impact des Arméniens et des Arméniens américains, non seulement en Californie, mais dans le monde entier ».



Vahram Shemmassian, responsable du programme d’études arméniennes du CSUN, a qualifié le cadeau anonyme « d’étonnant et d’exemple qu’il y a encore du bien dans le monde ».

« L’accent mis par le don sur les bourses d’études invite les gens à découvrir une culture et des personnes qu’ils ne connaissent peut-être pas », a déclaré Vahram Shemmassian.

« Le cadeau encourage les études comparatives et l’exploration intellectuelle. Si vous vous spécialisez en religion, vous étudiez les religions arméniennes. Si vous étudiez l’Holocauste, vous pouvez également en apprendre davantage sur le génocide arménien. Si vous êtes intéressé par la musique ou le cinéma, vous pouvez explorer l’aspect arménien de ces choses. Ce cadeau étonnant est inclusif, et non exclusif, des personnes de tous horizons et souligne le pouvoir d’une éducation positive pour transformer les gens et élargir leur compréhension du monde qui les entoure », a-t-il ajouté.

Le vice-président du CSUN pour les relations universitaires et l’avancement et le président de la Fondation CSUN, Robert Gunsalus, a déclaré : « Les merveilleux et anonymes donateurs derrière ce don étaient motivés par une appréciation de la culture et de la communauté arméniennes et par l’aide aux habitants de notre région. Nous sommes profondément reconnaissants qu’ils aient choisi CSUN comme instrument pour animer ces passions.

Robert Gunsalus a poursuivi en disant : « Les nombreux étudiants qui bénéficieront de ce généreux don auront un impact positif sur un nombre exponentiel plus grand de personnes, un héritage durable et splendide pour les donateurs et un véritable honneur pour l’université ».

Les 3 millions de dollars sont le deuxième don anonyme au programme d’études arméniennes du CSUN au cours de l’année écoulée.

En octobre 2019, les responsables du CSUN ont annoncé un don anonyme de 2,1 millions de dollars pour soutenir le programme et les efforts de l’unité des collections spéciales et des archives de la bibliothèque du CSUN pour préserver les archives des familles arméniennes qui remontent à la période ottomane d’avant la Première Guerre mondiale, y compris les lettres, les livres, les vêtements et les bijoux.

Vahram Shemmassian a déclaré que les cadeaux reflétaient la réputation positive du programme d’études arméniennes du CSUN pour ses bourses d’études sérieuses et ses liens avec la communauté arménienne. Il a déclaré qu’il avait travaillé en partenariat avec les responsables du développement de l’université, en particulier avec Suren Seropian, directeur du développement du College of Humanities , pour s’assurer que la communauté soit au courant du programme et de tout ce qu’il a à offrir.

« Notre mission est de créer une atmosphère de tolérance et d’appréciation pour tout le monde, et de favoriser une recherche sérieuse sur l’Arménie et son peuple », a-t-il déclaré.

Le programme d’études arméniennes du CSUN, créé en 1983, promeut l’étude de la langue et de la culture de l’Arménie et des Arméniens et aide à préparer la prochaine génération d’universitaires dans ce domaine. Le programme offre un soutien aux étudiants, des ateliers, des conférences publiques et des programmes de sensibilisation. Par leur travail, les professeurs, le personnel et les étudiants du programme s’efforcent de contribuer à l’analyse et à la compréhension savantes des défis auxquels le peuple arménien a été confronté chez lui, au Proche-Orient et dans le Caucase, et dans la diaspora.

En outre, le programme a lancé, en partenariat avec le programme intégré de formation des enseignants du programme d’études libérales du CSUN, un effort pour préparer les futurs enseignants des écoles publiques et privées qui ont les compétences nécessaires pour enseigner la langue et la culture arméniennes.