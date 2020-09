Ilham Aliyev : La haine envers le peuple azerbaïdjanais est inculquée à la jeune génération arménienne

« L’Arménie a été le seul pays à s’opposer à l’initiative de l’Azerbaïdjan de tenir une session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la lutte contre le Covid-19. Cependant, la situation liée au coronavirus en Arménie est terrible » a déclaré le président azéri Ilham Aliyev dans son intervention par visioconférence lors du débat général de la 75e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Ilham Aliyev a affirmé que « l’Arménie était opposée à l’initiative seulement parce qu’elle avait été proposée par l’Azerbaïdjan. L’objection à une telle initiative est le produit d’une pensée irrationnelle. C’est une nouvelle manifestation d’azerbaïdjanophobie qui existe en Arménie et est encouragée par le gouvernement. La haine envers le peuple azerbaïdjanais est inculquée à la jeune génération en Arménie ».

« Conformément à la résolution 853 du Conseil de sécurité des Nations Unies, un calendrier actualisé du retrait des forces armées arméniennes des territoires de l’Azerbaïdjan doit être préparé. Les institutions appropriées des Nations Unies doivent contribuer à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité et au retour des personnes déplacées internes azerbaïdjanaises dans leur terre natale. Les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU ne sont pas limitées dans le temps. Ces résolutions sont valables jusqu’à ce qu’elles soient mises en œuvre. Une mauvaise interprétation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies est inacceptable », a déclaré Ilham Aliyev.

« Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan doit être réglé dans le cadre de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan. L’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan n’a jamais été et ne fera jamais l’objet de négociations. La souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan doivent être complètement rétablies. Le Haut-Karabagh, c’est un territoire ancien et historique de l’Azerbaïdjan. Le Karabagh, c’est l’Azerbaïdjan ! », a souligné le chef de l’Etat azéri.

« Nous sommes sérieusement préoccupés par l’augmentation des cas de fourniture d’armes à l’Arménie, notamment juste après la provocation militaire de l’Arménie en direction de la région azerbaïdjanaise de Tovouz

Les affrontements militaires actifs à la frontière arméno-azerbaïdjanaise ont cessé le 16 juillet. Dès le lendemain, depuis le 17 juillet jusqu’au septembre, nous avons assisté à la livraison de plus de mille tonnes de matériel militaire à l’Arménie par des avions-cargos militaires. Compte tenu du fait que l’Arménie est l’un des pays les plus pauvres du monde et ne peut se permettre de payer des milliards de dollars américains pour des armes, on peut supposer qu’elle en obtient gratuitement.

La fourniture d’armes à un agresseur et à un pays qui a perpétré un nettoyage ethnique sape considérablement les négociations de paix et encourage l’État occupant à recourir à de nouvelles provocations militaires. Dans ce contexte, nous exhortons tous les pays à s’abstenir de fournir des armes à l’Arménie », a dit le Président azéri.

« Malgré les énormes difficultés causées par l’occupation arménienne, l’Azerbaïdjan a réussi à construire un pays stable, moderne, démocratique et multiculturel. Le développement de la démocratie et la protection des droits de l’homme font partie des priorités primordiales de notre gouvernement. Toutes les libertés fondamentales sont pleinement assurées, y compris la liberté d’expression, la liberté des médias, la liberté de réunion, les libertés religieuses, ainsi que le développement de la société civile. Il y a plusieurs mois, nous avons lancé l’initiative d’un vaste dialogue politique. Tous les principaux partis politiques ont soutenu cette initiative. Lancé avec succès, le dialogue politique contribuerait à renforcer notre système politique et servir le développement durable de l’Azerbaïdjan »

« Le multiculturalisme est le mode de vie du peuple azerbaïdjanais. Nous présentons au monde un modèle de tolérance et de coexistence. Le « Processus de Bakou » lancé par l’Azerbaïdjan en 2008 afin de renforcer le dialogue et la coopération entre le monde musulman et l’Europe, est soutenu par l’ONU. Organisé tous les deux ans en Azerbaïdjan, le Forum mondial sur le dialogue interculturel a été reconnu comme une « plateforme mondiale clé pour la promotion du dialogue interculturel » par les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies« . »Malheureusement, l’activité du Groupe de Minsk de l’OSCE n’a encore donné aucun résultat. Les négociations ne doivent pas être menées uniquement pour le plaisir des négociations, elles doivent être axées sur des objectifs et être substantielles".

« Les présidents des pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, la France, la Russie et les Etats-Unis, ont souligné dans leurs déclarations que le statu quo est inacceptable. Nous saluons ces déclarations, mais elles ne suffisent pas. Nous avons besoin d’actions concrètes.

Notre implication dans le processus de négociation depuis près de 30 ans constitue une parfaite illustration de notre engagement en faveur de la paix. Tous les 11 membres du Groupe de Minsk devraient être activement impliqués dans le processus ».