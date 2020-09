L’ EPHE et l’Université PSL , en partenariat avec l’Inalco, crée l’Institut des langues rares, centre de formation, d’expertise et de ressources sur les langues rares.

L’EPHE et l’Université PSL, en partenariat avec l’Inalco, crée l’Institut des langues rares, centre de formation, d’expertise et de ressources sur les langues rares.

Pour l’année 2020/2021, une initiation à l’arménien classique est proposée par Agnès Ouzounian - chargée de cours au sein de la section d’arménien de l’Inalco - ainsi que des cours de philologie et de droit canonique par les professeurs Jean-Pierre Mahé et Aram Mardirossian.

Informations et inscriptions sur le site de l’ILARA : https://ilara.hypotheses.org