Les troupes arméniennes participent à des exercices russes « stratégiques »

Plus de 1 500 soldats arméniens et russes se sont entraînés à repousser une attaque ennemie sur l’Arménie jeudi dans le cadre d’exercices à grande échelle lancés par l’armée russe.

Les exercices « Caucase 2020 », décrits par Moscou comme « stratégiques », ont débuté lundi dans le sud de la Russie et en mer Noire et Caspienne, impliquant selon les informations disponibles 80 000 soldats russes. Ils ont été rejoints par environ 1 000 militaires d’Arménie, de Biélorussie, de Chine, du Myanmar et du Pakistan.

Les exercices d’une semaine comprennent également des opérations militaires conjointes simulées au champ de tir d’Alagyaz, dans le centre de l’Arménie, par des unités de l’armée arménienne et des troupes russes stationnées dans l’État du Caucase du Sud. Ils ont déployé environ 300 chars, véhicules blindés et systèmes d’artillerie ainsi que des dizaines d’avions de guerre, d’hélicoptères et de drones lors d’une séance de tirs réels jeudi.

Les manœuvres de guerre d’Alagyaz sont dirigées par le lieutenant-général Tigran Parvanian, commandant d’une force militaire conjointe russo-arménienne. Selon leur scénario, cité par Parvanian, les troupes participantes ont lancé une contre-offensive contre un ennemi imaginaire qui a envahi l’Arménie.

L’Arménie accueille jusqu’à 5 000 soldats russes dans le cadre de son alliance militaire avec la Russie. Les gouvernements arméniens successifs ont considéré la présence militaire russe comme un élément de dissuasion crucial contre une éventuelle intervention militaire de la Turquie dans le conflit du Haut-Karabakh.

La probabilité d’une telle intervention semble avoir augmenté après les hostilités meurtrières qui ont éclaté à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan en juillet. La Turquie a blâmé l’Arménie pour cette escalade et a promis de renforcer l’aide militaire turque à l’Azerbaïdjan. Dans un contexte apparemment similaire, les troupes turques et azerbaïdjanaises ont organisé le mois dernier des exercices conjoints de deux semaines dans différentes régions de l’Azerbaïdjan.

Le gouvernement arménien a réagi en accusant Ankara d’entraver les efforts internationaux visant à résoudre le conflit du Karabakh et de constituer une menace sérieuse pour la sécurité de l’Arménie. Armen Grigorian, le secrétaire du Conseil de sécurité arménien, a déclaré le 2 août qu’Erevan compte sur le soutien de Moscou dans ses efforts pour contrer cette menace.

Les ministres de la Défense de l’Arménie et de la Russie se sont rencontrés à Moscou dans le courant du mois d’août. Les principaux généraux des armées des deux pays ont eu des entretiens dans la capitale russe deux semaines plus tard.