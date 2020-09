Rénovation d’une route de l’Akhalkalak (Géorgie) menant en Arménie et en Turquie

Depuis quelques jours ont débuté dans la région d’Akhalkalak -région de Géorgie à forte population arménienne- la rénovation de la route menant en Arménie et en Turquie. Une portion de 2,5 km qui sera rénovée. Ces travaux qui firent l’objet d’un appel d’offre public vont coûter 2,686 millions de lari la monnaie géorgienne. C’est la société de travaux publics de la région « Djavakh Avto Gza » qui a gagné l’appel d’offres et réalise les travaux de cette route. Ils se termineront dans un peu plus d’un mois. Cette année deux projets routiers seront réalisés à Akhalkalak, celui de la route de 6 km reliant le pont de Korkh à Akhalkalak et cette portion de route reliant une route nationale menant en Arménie et en Turquie.

Krikor Amirzayan