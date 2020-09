M. Gilbert-Luc DEVINAZ candidat aux sénatoriales partielles de dimanche

M. Gilbert-Luc DEVINAZ président du groupe d’amitié France-Arménie du Sénat, remettra son mandat en jeu lors des sénatoriales qui se dérouleront dimanche. Animateur très actif de la solidarité avec l’Arménie à la chambre haute du Parlement, cet élu de la région Rhône Alpes s’est notamment mobilisé cette année en demandant au groupe de Minsk de tout faire pour éviter l’escalade après l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie le 12 juillet dernier. Il était d’ailleurs présent au rassemblement de soutien à l’Artsakh organisé à Décines le 24 juillet dernier. Une manifestation qui avait fait l’objet d’une attaque lancée par les Loups Gris. Il avait également écrit à Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangère, une lettre pour dénoncer l’agression de l’Azerbaïdjan ainsi que le soutien que lui apporte la Turquie. Monsieur Devinas est en train de mettre à jour le guide de la coopération décentralisée pour encourager les collectivités à poursuivre les chartes d’amitié avec l’Arménie et les échanges. Il projette de pouvoir tenir l’an prochain les assises de la coopération décentralisée.

M. Gilbert-Luc DEVINAZ s’était notamment rendu en Arménie à l’occasion du sommet de la Francophonie et du 2800e anniversaire de la fondation d’Erevan, se situant ainsi dans une tradition d’Arménophilie qu’il ne demande qu’à développer. Un souhait visiblement partagé par les amis de l’Arménie qui ont toujours trouvé chez cet élu une écoute attentive et chaleureuse.