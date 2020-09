Nicolas Daragon Maire de Valence répond au Consul de Turquie : en toute souveraineté nous avons voté la reconnaissance du génocide arménien

Mise au point de Nicolas Daragon, Maire de Valence

A la suite du vote unanime du Conseil municipal de #Valence lors de la séance du 23 mai dernier d’une délibération reconnaissant le génocide des Arméniens et demandant la pénalisation de sa négation, en préambule du soutien à une association sollicitant l’aide de la Ville de Valence pour le développement de la Francophonie en Arménie, j’avais reçu un courrier du Consul général de Turquie à Lyon.

Bien évidemment, ma réponse n’avait pas tardé dans laquelle je rappelais déjà notre souveraineté et notre attachement à la cause arménienne, et notamment la reconnaissance par l’ensemble des parties prenantes du premier crime de masse du XXe siècle.

Le Consul général m’a alors sollicité pour une explication - que j’ai accepté - qui m’a donné l’occasion de réaffirmer quelques évidences lors d’un entretien courtois mais sans concession :

1° La France – et donc ses collectivités locales dont Valence – reconnait depuis 2001 la réalité historique du Génocide des Arméniens de 1915 quoiqu’en disent certains auteurs ou historiens qui réécrivent l’Histoire sans vergogne ;

2° Je réitère sans faiblir, ma demande consistant à voter une loi destinée à pénaliser toute négation du Génocide des Arméniens.

J’ajoute que cela ne remettra jamais en cause ma volonté de voir mes concitoyens vivre en harmonie et dans la concorde, sans distinction de leurs origines.

A ceux enfin qui veulent attiser la haine et les tensions, je les invite sans plus tarder à un peu de clairvoyance et à leur propre examen de conscience !

Nicolas Daragon