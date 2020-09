Samvel Martirosyan un spécialiste des données numériques et de la cybercriminalité affirme que l’Azerbaïdjan envoi par les réseaux sociaux nombre de messages trompeurs à destination des utilisateurs Arméniens. Bakou qui a mis en place une armée de hackers fait diffuser des messages alarmants pour créer la panique auprès de la population arménienne d’Arménie et de l’Artsakh. L’une de ces manœuvres est l’envoi de copies de faux documents laissant croire que la guerre est imminente. De leurs côtés les Services de Sécurité nationale de l’Artsakh font par de faux-documents envoyés par Bakou via les réseaux sociaux, faisant part aux citoyens « un déplacement massif de la population de l’Artsakh ». Des documents dont les tampons « officiels » et soi-disant émis par le gouvernement de l’Artsakh sont falsifiés dans le seul but de semer le trouble et la terreur au sein de la population de l’Artsakh. Les autorités de Stepanakert ont mis en garde les citoyens de l’Artsakh de ne pas donner suite à ces messages faux et qui n’ont rien d’officiel. En demandant une vigilance des citoyens sur la provenance de ces messages truqués.

Krikor Amirzayan