L’Ambassadeur d’Arménie à Tokyo affirme dans Japan Times que l’Arménie devient une destination prisée par les Japonais

Le journal japonais en langue anglaise Japan Times a publié à l’occasion du Jour de l’Indépendance de l’Arménie une interview de Hrant Poghosyan l’Ambassadeur d’Arménie au Japon. Le diplomate a relaté les relations arméno-japonaises. Hrant Poghosyan a souligné que le Japon fut l’un des premiers pays, le 7 septembre 1992 à reconnaitre l’indépendance de l’Arménie. Les deux pays établissant rapidement des relations diplomatiques.

« Au cours des 28 dernières années, de nombreux développements positifs sont intervenus dans les relations amicales entre l’Arménie et le Japon, parmi lesquels la création d’ambassades dans les capitales des deux pays. Nos relations bilatérales ont été renforcées par diverses visites mutuelles. Les deux récentes visites de haut niveau - la visite du ministre japonais des Affaires étrangères en Arménie en septembre 2018 et la visite du Président arménien au Japon l’année dernière ont grandement contribué à l’approfondissement des relations bilatérales entre les deux peuples ", a déclaré l’ambassadeur arménien » dit l’Ambassadeur d’Arménie. En soulignant également que « le commerce, les hautes technologies, l’industrie minière, l’agriculture, le tourisme, les technologies de l’information et de la communication comme des domaines à fort potentiel de coopération ».

S.E. Hrant Poghosyan a également souligné que grâce à son riche patrimoine historique et culturel, sa nature étonnante, sa nourriture écologiquement propre et savoureuse, ainsi que l’accueil chaleureux de la population, l’Arménie est devenue une destination de plus en plus prisée par de nombreux Japonais.

Krikor Amirzayan