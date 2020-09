Nouvelles arrestations dans les milieux prokurdes

Ankara, 25 sept 2020 (AFP) - Les autorités turques ont lancé vendredi un

mandat d’arrêt contre 82 personnes actives dans les milieux prokurdes, dont un

maire, accusées d’être impliquées dans des manifestations datant d’il y a six

ans, a annoncé le bureau du procureur d’Ankara.

Les mandats d’arrêt ont été émis dans le cadre d’une investigation sur les

violentes manifestations qui avaient éclaté en octobre 2014 pour protester

contre le siège de Kobané, ville syrienne à majorité kurde, par les jihadistes

du groupe Etat islamique (EI).

Les arrestations visent 82 personnes dans la capitale turque et six autres

villes. Dix-neuf personnes concernées par ces mandats ont d’ores et déjà été

arrêtées, selon l’agence étatique Anadolu.

Le maire de Kars (est), Ayhan Bilgen, qui en fait partie, a ainsi été placé

en garde à vue, ainsi que plusieurs ex-députés et dirigeants du HDP (Parti

démocratique des peuples, prokurde).

M. Bilgen avait été élu maire de Kars en 2019 sous l’étiquette HDP,

deuxième plus grand parti d’opposition au parlement.

"Cette opération ne doit pas être considérée comme visant uniquement le

HDP, mais aussi la politique démocratique et la détermination de lutter contre

le fascisme", a réagi Mithat Sancar, co-président du parti, lors d’une

conférence de presse à Ankara.

- Répression implacable -

Le HDP fait l’objet d’une répression implacable depuis plusieurs années.

Selahattin Demirtas, sa figure de proue et un ancien rival du président turc

Recep Tayyip Erdogan à l’élection présidentielle, est en prison depuis 2016.

Après des élections municipales en 2019, les autorités turques ont arrêté

ou remplacé plusieurs dizaines de maires élus sous les couleurs du HDP dans le

sud-est de la Turquie.

Selon le HDP, le gouvernement a remplacé ses maires dans 47 des 65 villes

qu’il avait remportées.

Le gouvernement affirme que le HDP est lié au Parti des travailleurs du

Kurdistan (PKK, groupe rebelle kurde), considéré comme « terroriste » par Ankara

et ses alliés occidentaux.

Le HDP rejette ces accusations et se dit persécuté en raison de son

opposition farouche à M. Erdogan.

De violentes émeutes pour dénoncer le siège de Kobané par l’EI avaient fait

plus de 30 morts en 2014 dans le sud-est de Turquie.

Les autorités turques accusent les dirigeants du HDP d’avoir organisé ces

émeutes. Le HDP nie et accuse les forces de l’ordre d’avoir provoqué la

violence.

« Le HDP n’a pas déclenché ces protestations », a déclaré Mithat Sancar. "Au

contraire, c’est le gouvernement qui en est responsable en annonçant les

attaques de l’EI contre Kobané comme une bonne nouvelle et en préparant le

terrain pour la violence".

Les manifestants avaient reproché à la Turquie de ne pas venir en aide

militairement à Kobané pris en étau.

Les forces kurdes, soutenues par les frappes de la coalition conduite par

les Etats-Unis, ont chassé l’EI de Kobané en janvier 2015, après plus de

quatre mois de violents combats.

"Le gouvernement est déterminé à neutraliser, et si possible achever le

HDP« , a estimé M. Sancar. »Mais c’est un effort vain. Aucun pouvoir ne peut

détruire le HDP tant que le peuple nous soutient".

Le hashtag #HDPSusturulamaz (« le HDP ne peut être réduit au silence ») a été

lancé par le parti sur les réseaux sociaux.