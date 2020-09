Radiothon en soutien aux Arméniens du Liban sur Radio AYP et Radio A samedi 26 septembre de 9h30 à 13h00

Samedi 26 septembre de 9h30 à 13h00 un Radiothon sera organisé sur Radio AYP et Radio A au profit des Arméniens du Liban. Après l’explosion du 4 août, au port de Beyrouth, la capitale libanaise, ravagée, panse ses plaies. La population tente courageusement de se relever et les secours affluent du monde entier.

La communauté arménienne, durement frappée, n’est pas épargnée, et les associations caritatives de la Diaspora, mais également de l’Arménie, se mobilisent pour leur porter assistance.

Dans ce cadre, samedi 26 septembre, la FRA Dachnaktsoutioun et ses « associations sœurs » - Croix Bleue, Hamazkaine, Homenetmen, Nor Séround - organisent sur les ondes d’Ayp Fm à Paris et de Radio A à Valence, un radiothon national au cours duquel chacun d’entre nous, collectivement ou individuellement, aura la possibilité d’apporter sa contribution au soutien de nos compatriotes du Liban.

Samedi 26 septembre, soyez tous à l’écoute d’Ayp Fm, en région parisienne, mais également sur Internet, et de Radio A à Valence qui proposeront une émission spéciale, de 9h30 à 13h, au cours de laquelle nous recevrons les différents acteurs, de tous horizons, impliqués dans cette large démarche de soutien. Nous serons en relation avec de nombreux interlocuteurs à Beyrouth, et notamment avec le responsable du Comité Unitaire constitué sous le patronage du Catholicossat de Cilicie, vers qui sont acheminés tous les dons.

Samedi 26 septembre, mobilisons-nous et manifestons généreusement notre soutien à la communauté arménienne du Liban, à qui la diaspora doit tant.

Les promesses de dons seront enregistrées au cours de l’émission au 01 43 53 19 90, et les chèques libellés au nom de la CBAF, pourront être expédiés à CBAF 17 rue Bleue 75009 Paris, ou déposés dans les MCA de Paris, Alfortville, Arnouville, Decines, Valence et Marseille qui vous accueilleront samedi 26 septembre à partir de 10h.

Vous pouvez nous suivre EN DIRECT sur 99.5 fm en région parisienne mais aussi sur www.radio-aypfm.com et sur la RNT (dab) à Paris, Marseille et Nice

En plus, vous pouvez nous suivre sur vos smartphones après avoir téléchargé l’application gratuite : Ayp Fm