Rencontre dédicace et souscription

LES PETITES ARMÉNIES DE LA VALLÉE DU RHÔNE

par Boris Adjemian*, historien

Axe de circulation mais également territoire d’ancrage, la vallée du Rhône et ses environs sont depuis le début du XXe siècle une terre d’enracinement pour la diaspora arménienne. À Romans, Valence, Montélimar, Aubenas, Saint-Martin d’Hères, Grenoble, Décines, Vienne, Lyon, Saint-Étienne ou Saint-Chamond,

Boris Adjemian a rencontré les réfugiés et leurs descendants et retrace l’histoire de ces arrivées successives : le refuge des rescapés du génocide dans l’entre-deux-guerres, les départs en chantant vers l’Arménie soviétique et leurs retours amers, les nouvelles générations venues de Turquie, de Syrie et du Liban des années 1950 aux années 1980, puis plus près de nous les immigrants de l’Arménie devenue indépendante.

Au fil d’une histoire à taille humaine, le livre, enrichi de nombreuses photographies, interroge les multiples manières dont, ici ou là en diaspora, on vient à jeter l’ancre.

Un beau livre illustré cartonné avec jaquette, 272 pages, 250 illustrations. Format : 24 x 29 cm. Éditions Lieux Dits, 2020. Souscription possible.

* Boris Adjemian est historien, docteur en histoire, chercheur affilié à l’IMAF (Institut des Mondes Africains). Il est le directeur de la Bibliothèque Nubar de l’UGAB France (Union générale arménienne de bienfaisance) et le co-rédacteur en chef de la revue Études arméniennes contemporaines. Son premier livre, La fanfare du négus (Paris, EHESS, 2013) retraçait l’histoire de la présence arménienne en Éthiopie au XIXe et au XXe siècles. Ses travaux portent sur les diasporas, l’histoire de l’immigration et les mémoires du génocide arménien.