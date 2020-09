Les deux soeurs Timtik distinguées par des avocats européens

Genève, (AFP) - L’avocate turque Barkin Timtik et sa soeur

Ebru, dont la mort après une longue grève de la faim avait suscité

l’indignation internationale, se sont vu décerner le prix international des

Droits de l’Homme Ludovic-Trarieux jeudi à Genève.

"Le Jury a choisi de rappeler au monde le martyre que subissent les avocats

en Turquie aujourd’hui et de ne pas dissocier dans son hommage et sa gratitude

les deux soeurs Barkin et Ebru Timtik, l’une en prison pour dix-huit années et

l’autre morte de sa grève de la faim pour réclamer un procès équitable", a

expliqué à l’AFP jeudi l’avocat bordelais Bertrand Favreau, fondateur du prix

et président du jury qui s’est prononcé à Genève.

Ebru Timtik avait été condamnée en 2019 à plus de 13 ans de prison pour

« appartenance à une organisation terroriste ».

Elle avait entamé une grève de la faim en février mais est décédée en août

2020 à l’âge de 42 ans, après 238 jours de grève de la faim.

Sa mort a provoqué une vague d’indignation dans le monde entier.

Sa soeur Barkin, 38 ans, a pour sa part été condamnée en mars 2019 à 18 ans

et 9 mois d’emprisonnement, accusée par la justice turque d’être proche du

Parti-Front révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C) dont elle a

défendu des militants.

Le DHKP-C est désigné comme organisation terroriste par la Turquie mais

aussi par les Etats-Unis et l’Union européenne.

Le jury de ce 25e prix Ludovic-Trarieux, du nom de l’avocat fondateur de la

Ligue des Droits de l’Homme en 1898, était composé de 27 avocats européens,

représentant les barreaux d’Amsterdam, Athènes, Barcelone, Berlin, Bordeaux,

Bruxelles, Genève, Luxembourg, Paris, Rome et Venise.

Le prix, dont le premier lauréat en 1985 était Nelson Mandela, alors

emprisonné, vise à récompenser chaque année un avocat ayant illustré "par son

œuvre, son activité ou ses souffrances, la défense du respect des droits de

l’Homme".

Le barreau de Port au Prince s’est vu attribué la mention spéciale de

barreau de l’année 2020, ont précisé les organisateurs.

L’an dernier, il avait été attribué à un jeune avocat de 33 ans, défendant

les petits paysans spoliés en Colombie, Rommel Duran Castellanos et en 2018

l’avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, emprisonnée après avoir notamment défendu

des femmes iraniennes ayant ôté leur voile en public.