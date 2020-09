Pompeo en Grèce la semaine prochaine en pleines tensions avec la Turquie

Washington, 24 sept 2020 (AFP) - Le chef de la diplomatie américaine Mike

Pompeo se rendra la semaine prochaine en Grèce pour lui apporter son soutien

dans un contexte de vives tensions avec la Turquie, a annoncé jeudi le

département d’Etat.

Le secrétaire d’Etat américain se déplacera également en Italie - avec une

étape au Vatican pour discuter de liberté religieuse - et en Croatie lors

d’une tournée européenne programmée du 27 septembre au 2 octobre.

Lors de sa deuxième visite en Grèce en moins d’un an, Mike Pompeo ira à la

fois à Thessalonique, dans le nord du pays, et sur l’île de Crète, où (...)