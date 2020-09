Un aventurisme turc plus risqué pourrait menacer le Moyen-Orient et au-delà

Par Patricia Karam *



Le secret du succès du président turc Recep Tayyip Erdogan au Moyen-Orient réside dans l’exportation de feuilletons illustrant une société musulmane idéale. Une industrie du divertissement en plein essor attirant des millions de téléspectateurs arabes dans des intrigues dramatiques a coïncidé avec la montée du « soft power » turc fondé sur un modèle de force économique et de politique multipartite en harmonie avec l’islam. Cela a depuis été régulièrement remplacé par le muscle militaire turc dans pas moins de trois incursions en Syrie depuis 2016, et un dilemme militaire en Libye sans fin en vue, alors même que les pourparlers de paix se déroulent, les États-Unis étant introuvables.

La Turquie n’est pas nouvelle dans la région en tant qu’héritière de l’Empire ottoman qui, à son apogée, régnait sur le monde musulman et une partie de l’Europe. Récemment, cependant, son implication a été mitigée. Parfois, elle réagit aux menaces, tandis que dans d’autres, elle est motivée par des intérêts économiques. La Turquie commence à utiliser plus que la diplomatie pour projeter sa suprématie. L’année dernière, elle a occupé le nord-est de la Syrie, accru sa présence militaire en Irak et est intervenu massivement dans la guerre civile en Libye. Elle a établi des bases au Qatar et en Somalie, et a négocié le contrôle temporaire de l’île de Suakin au Soudan et un accord de défense avec le Koweït, assurant une emprise dans le golfe Persique et la mer Rouge.

Aujourd’hui, la Turquie donne le ton en Syrie. Les affrontements de l’année dernière entre les forces soutenues par la Russie et les groupes d’opposition assistés par la Turquie ont conduit à la mise en place d’un couloir de sécurité à la frontière, surveillée conjointement par la Turquie et la Russie, mais sous contrôle « rebelle ». Ankara est motivée par une volonté de contrecarrer les aspirations kurdes à l’autonomie et par l’inquiétude face au risque de sécurité nationale posé par le Parti de l’Union démocratique kurde en Syrie. Elle espère créer une zone tampon pour réinstaller plus de trois millions de réfugiés syriens qui deviennent également un handicap.

Une prise de contrôle progressive par la culture turque du nord de la Syrie est en cours sans accord politique en vue. Après avoir envoyé plus de 10 000 soldats, un plan de développement de la zone de sécurité va maintenant reconstruire ces zones sous contrôle turc, en établissant des gouvernements locaux et des infrastructures contrôlées par les autorités turques. Les gouvernements locaux d’Alep et d’Idlib ont déjà adopté la lire turque comme monnaie légale pour stabiliser les prix dans la région. Mais la situation en Syrie reste instable et une escalade militaire pourrait se produire.

La politique turque à l’égard de la Libye, qui repose sur le soutien au gouvernement d’accord national, est étroitement liée à la création d’une zone économique exclusive de la rive sud de la Turquie à la côte nord-est de la Libye. Ankara a utilisé un accord litigieux avec Tripoli qui délimite une frontière maritime commune dans l’est de la mer Méditerranée pour mener des activités d’exploration gazière dans les eaux contestées. Cela a augmenté les tensions avec Israël, la Grèce et d’autres pays européens. En retour, Ankara a déplacé la guerre en faveur du gouvernement d’accord national en envoyant des armes et des mercenaires syriens. Le Qatar finance ses actions tandis que les États-Unis restent sur la touche.

Mais l’intervention turque en Libye est un pari, non seulement à cause de la situation instable sur le terrain, mais parce que le gouvernement qu’elle soutient ne contrôle même pas les terres voisines de la zone délimitée par l’accord maritime. Si le gouvernement d’accord national perd la guerre, Ankara perdra l’accès aux gisements de gaz convoités. Ses ambitions pourraient s’avérer particulièrement coûteuses, compte tenu de la démission imminente du Premier ministre libyen Fayez Serraj, malgré un nouveau cycle de négociations le mois prochain à Genève. Pendant ce temps, les tensions augmentent avec les États-Unis et la Russie au sujet de l’implication de la Turquie dans le nord de la Syrie. La Libye pourrait devenir le projet inachevé qui finira par se retourner contre elle.

Le bras de fer dans la région entre des acteurs malveillants s’intensifie, et la Turquie n’est plus un spectateur. Malgré les revers et les retombées négatives potentielles des conflits en Syrie, en Libye et en Irak, la Turquie est devenue un poids lourd avec Erdogan en tant que nouveau Poutine cherchant à diriger dans un ordre dont les États-Unis sont clairement absents. Cependant, les publics du Moyen-Orient qui sont tombés sous l’emprise des feuilletons turcs peuvent ne pas être aussi réceptifs aux ouvertures expansionnistes de la Turquie ; on leur rappellera les pires moments sous la domination ottomane. Si elles ne sont pas contrôlées, les conséquences de l’aventurisme de la Turquie mettront en danger non seulement ses frontières immédiates, mais l’ensemble du Moyen-Orient et de la Méditerranée orientale. Les États-Unis ne seront pas épargnés, car ils seront appelés à écrire un nouveau scénario.

* Patricia Karam est directrice régionale pour le Moyen-Orient à l’Institut Républicain International (IRI), une organisation à but non lucratif qui promeut la démocratie.

Elle a contribué à l’échelle mondiale à des conférences sur les affaires internationales, plus récemment sur les questions de démocratie et de gouvernance, y compris la justice transitionnelle et les défis des droits de l’homme au Liban, en Irak, en Tunisie et en Libye. Elle est titulaire d’un double BA de l’Université Brown et d’un diplôme MSFS de l’Université de Georgetown. Son doctorat les travaux du programme Law & Society de l’Université de New York tournaient autour des politiques identitaires et des droits des peuples autochtones au Sahara occidental.