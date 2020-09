Matchs du week-end

Cette semaine on donne le top départ du championnat pour nos équipes seniors et vétérans.

Au programme :

L’A.S Homenetmen 3 Vétérans rencontre l’équipe 3 du FC A.C.E ce Vendredi 25 Septembre à 20h30 à l’extérieur.

L’A.S Homenetmen 1 rencontre l’équipe 2 du FC Portes Les Valence ce Samedi 26 Septembre à 18h et à domicile au stade Girodet.

L’A.S Homenetmen 2 rencontre l’équipe 2 de Chatuzange le Goubet, Dimanche 27 Septembre à 15h à l’extérieur.

On vous attend nombreux pour porter haut nos couleurs. Restauration kebab prévu au stade Girodet le samedi à partir de 17h30.

Élève toi et élèves autres !

A ce week-end.