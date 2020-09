Venise est aussi une ville arménienne : une exposition italienne s’ouvre à la résidence du président

Une exposition d’œuvres uniques de l’art italien s’est ouverte jeudi à la résidence du Président de la République d’Arménie sous les auspices des Présidents d’Arménie et d’Italie.

Les quatre tableaux du XVIIIe siècle de la place Saint-Marc à Venise, donnés par la Fondation Paolo et Carolina Dzani, sont les œuvres de célèbres maîtres Giovanni Antonio Canaletto, Bernardo Belotto, Francesco Guardi et Michele Marieschi.

En ouvrant l’exposition, le président de la République Armen Sarkissian a noté que c’était une preuve des relations amicales et chaleureuses profondes et étroites entre les peuples d’Arménie et d’Italie, à la fois historiquement et aujourd’hui.

« Nous avons parlé de l’exposition il y a environ un an avec le président et l’ambassadeur de la République italienne. La collection est ici placée sous le haut patronage du président de la République italienne Sergio Mattarella », a déclaré le président Sarkissian.

« L’exposition est en fait réciproque, car, selon l’accord, nous aurons notre exposition en Italie, les peintures seront exposées dans le palais du président de l’Italie. Il est attendu lors de la visite d’Etat prévue du président arménien en Italie. J’ai l’intention d’emporter avec moi jusqu’à une douzaine d’œuvres de nos plus grands maîtres », a déclaré Armen Sarkissian.



Faisant référence aux peintures exposées, le président Sarkissian a déclaré : « les images sont liées à une ville, qui est très proche de nous tous. Il s’agit de Venise.

« Il nous est cher pour de nombreuses raisons, non seulement à cause de la Congrégation Mekhitariste, mais aussi des marchands arméniens qui sont liés à Venise depuis des siècles », a déclaré le président.

« Jusqu’à aujourd’hui, nous y sommes très présents, il y a un centre d’arménologie à l’Université de Venise, de nombreux noms célèbres sont liés à Venise, des professeurs italiens, des architectes, des critiques d’art qui connaissent l’architecture et l’ingénierie arméniennes, ont de nombreux livres et articles sur ces sujets. Par conséquent, dans un sens, Venise est aussi une ville arménienne », a déclaré le président.

L’ambassadeur italien Vincenzo Del Monaco, à son tour, a remercié les présidents des deux pays pour l’initiative culturelle.

« Cette initiative n’est que le début, car la culture arménienne sera bientôt présentée à Rome. Ces quatre tableaux ne sont pas le résultat d’une sélection aléatoire, chacun d’eux a une signification particulière. Les quatre tableaux représentent le XVIIIe siècle, période exceptionnelle pour les relations bilatérales arméno-italiennes », a déclaré l’ambassadeur.