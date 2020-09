L’UDTFS soumet un rapport de performance pour 2019-2020

Le 23 septembre, l’Inspection du développement urbain, technique et de la sécurité incendie (UDTFS) a rendu compte aujourd’hui des activités menées en 2019 et au cours des 8 premiers mois de 2020.

Le chef du Bureau de coordination des activités des organes d’inspection, Artur Asoyan, a indiqué que l’UDTFS a été créée à la suite de l’optimisation de 5 entités et remplit des fonctions d’inspection dans les domaines du développement urbain, de la sécurité technique et incendie, des transports, de l’énergie, de l’utilisation des sols et de la cartographie. :

Des modifications législatives ont été apportées et la portée de la compétence de l’autorité a été rationalisée. Comme dans d’autres organismes d’inspection, un système d’inspections fondées sur les risques a été mis en place.

Ensuite, le chef de l’UDTFS, Gegham Shahbazyan, a rendu compte du travail effectué pendant la période considérée. Des inspections ont été effectuées dans quelque 1 200 écoles. Des efforts sont en cours pour remédier aux lacunes identifiées dans le fonctionnement des systèmes d’alarme automatique et des équipements de lutte contre l’incendie.

Conformément aux instructions du Premier Ministre, 135 inspections ont été effectuées au cours de la période considérée. Environ 1 200 irrégularités ont été révélées dans plusieurs entités économiques, qui ont été consultées et chargées de remédier aux lacunes identifiées. Des inspections d’incendie et des inspections techniques ont été menées dans tous les camps et carrousels pour enfants. Les contrôles de suivi ont montré que la plupart des irrégularités avaient été éliminées.

Plus de 2700 contrôles ont été réalisés dans le domaine de l’urbanisme, qui ont mis au jour 411 chantiers non autorisés. Le processus d’organisation des transports réguliers de passagers, de l’exploitation des véhicules à moteur et des activités des postes de contrôle technique ont été suivis au cours de la période considérée. Des inspections ont été effectuées dans le domaine de l’ingénierie électrique.

Les entités concernées ont reçu des recommandations pour remédier aux lacunes et irrégularités ainsi identifiées. Dans le domaine de l’utilisation des sols, des inspections ont été menées dans 21 communautés régionales, 339 irrégularités ont été enregistrées, 21 rapports ont été rédigés et des poursuites pénales ont été engagées pour des violations individuelles.

M. Shahbazyan a noté qu’un certain nombre de mesures envisagées dans le plan d’activités annuel pour 2020 n’avaient pas été achevées en raison du Covid-19. Cependant, des fonctions d’inspection ont été exercées en continu dans tous ces domaines. 11 groupes de travail ont été créés au milieu de la pandémie, un contrôle quotidien est effectué dans le domaine des communications de transport en coopération avec la police routière, 1 797 déclarations ont déjà été rédigées. Des inspections ont été menées dans des installations sujettes aux explosions.

Après avoir pris note du rapport, le Premier ministre a abordé un certain nombre de questions. En particulier, il s’est enquis des travaux effectués après avoir dénoncé des violations des règles de sécurité incendie. Des explications ont été données sur les résultats des études menées sur des objets à risque de signification différente et sur les mesures de suivi.

La réunion a ensuite discuté de l’opportunité d’introduire un système d’assurance incendie dans le pays. S’agissant des risques liés à l’entretien des réseaux nationaux de gaz, le chef du gouvernement a souligné l’importance de disposer de normes précises et de mettre en œuvre des mesures de contrôle efficaces.

Le premier ministre a ensuite abordé le problème des bâtiments non autorisés et s’est enquis des solutions en cours d’élaboration. Les responsables ont indiqué qu’un ensemble de règlements pertinents avait été élaboré et mis en circulation à cette fin.

Nikol Pashinyan a souligné l’importance de sensibiliser les citoyens à la nécessité d’obtenir un permis et un plan de développement pertinent. Il a souligné que la disponibilité de réglementations claires aidera à exclure les cas de construction non autorisée. Les questions liées à la gestion des déchets dangereux et des substances explosives ont été débattues au cours de la réunion.

L’Inspection de la sécurité alimentaire et l’Autorité de protection de la nature et du sous-sol soumettront ensuite des rapports de performance.