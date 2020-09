Nikol Pashinyan a eu une rencontre d’adieu avec l’ambassadeur de la République populaire de Chine

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Chine en Arménie Tian Erlung, qui termine sa mission diplomatique dans le pays.

Le Premier Ministre a noté que la coopération bilatérale était étroite et productive pendant son mandat. Nikol Pashinyan a souligné que le gouvernement arménien est désireux de renforcer et d’étendre le partenariat en cours avec la Chine. Le Premier ministre a noté que les discussions tenues avec le Président et le Premier ministre chinois à Pékin l’année dernière pourraient constituer une bonne base pour une interaction renforcée.

L’Ambassadeur Erlong a remercié le Premier ministre et le Gouvernement arménien pour leur coopération efficace, notant que la partie chinoise souhaitait également développer des relations politiques, économiques et humanitaires avec l’Arménie. L’ambassadeur a souligné que le chiffre d’affaires du commerce bilatéral avait augmenté et que les relations humanitaires s’étaient développées au cours des dernières années. Tian Erlong s’est dit convaincu que les deux gouvernements exploiteront la richesse du potentiel de coopération entre les deux pays dans les années à venir.

La réunion a ensuite porté sur les questions liées à l’action conjointe dans la construction de routes, le développement des infrastructures, le tourisme, la santé et l’éducation et sur la mise en œuvre de nouveaux projets.

Le Premier ministre Pashinyan a remercié la partie chinoise d’avoir fait don de 200 ambulances au pays.