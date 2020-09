Hassan Rohani a adressé des messages de félicitations au Premier ministre et au Président d’Arménie

Le président iranien Hassan Rohani a adressé des messages de félicitations à l’occasion du Jour de l’indépendance de la République d’Arménie au Premier ministre de la République d’Arménie Nikol Pashinyan et au Président de la République d’Arménie Armen Sarkissian.

Hassan Rohani a exprimé l’espoir que sur la base des liens historiques, culturels et sociaux des deux peuples, à la lumière des efforts des responsables des deux pays, les relations Téhéran-Erevan vont s’approfondir et se développer pour les intérêts des deux peuples.

« J’espère qu’à la lumière des relations étroites et amicales entre les responsables de la République islamique d’Iran et de la République d’Arménie, nous assisterons à un avenir radieux et prospère pour nos deux peuples » a noté le Président iranien.