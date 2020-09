La Commission européenne fournira 30 millions d’euros pour soutenir les efforts de lutte contre le Covid-19 de l’Arménie. Le gouvernement arménien a approuvé jeudi un accord pertinent.

Les fonds seront fournis au Trésor national sous la forme d’un appui budgétaire direct non ciblé.

Le programme est conçu pour soutenir la réponse de l’Arménie à l’épidémie de COVID-19, afin d’atténuer les effets négatifs de l’épidémie dans les secteurs sanitaire et socio-économique. Un montant de 24 millions d’euros de cet appui budgétaire sera fourni sous la forme d’un montant forfaitaire en raison du respect par le gouvernement de la condition préalable générale pour progresser dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan de réponse à moyen terme au COVID-19.

Les 6 millions d’euros restants seront fournis à la suite de l’évaluation de la crise du COVID-19 et de la réponse prévue dans les conditions préalables spécifiques du projet d’accord. L’un des objectifs du programme est d’équiper correctement le système de santé pour faire face à la crise causée par le COVID-19 et faire face aux urgences dans le secteur de la santé à moyen terme. Il vise également à aider le gouvernement à aider les groupes vulnérables et le secteur privé à faire face au COVID-19.