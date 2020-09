Pachinian prône un durcissement des mesures en vue d’endiguer un regain de la pandémie

Après une baisse constante du nombre des cas de contaminations par le coronavirus en Arménie, la pandémie, là comme ailleurs, semble regagner du terrain avec la rentrée qui marque la fin de la pause estivale. Le premier ministre Nikol Pachinian, qui s’était montré plutôt satisfait jusque là de la situation sanitaire, en donnant le sentiment que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale préconisées par son gouvernement, conjuguées au sens des responsabilités de la population, avaient porté leurs fruits, a exprimé sa préoccupation devant l’ “aggravation de la situation”, après que les autorités sanitaires arméniennes eurent annoncé que 374 personnes avaient été testées positives au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus élevé de contaminations enregistré depuis le début du mois d’août.

Le ministère arménien de la santé a enregistré entre 239 et 295 cas quotidiens la semaine dernière, soit en augmentation par rapport à la moyenne de 150 cas par jour rapportés début septembre. Le nombre de cas avait nettement baissé et de manière constante depuis la première quinzaine de juillet. Cette augmentation n’est toutefois pas encore jugée alarmante, eu égard au nombre de tests de dépistage du coronavirus effectués, qui ont presque doublé sur une base quotidienne dans toute l’Arménie au cours des deux dernières semaines. Mais même en prenant cette donnée en compte, on constate une augmentation du taux de positivité des tests effectués. “ Notre position reste la même : il nous faut vivre avec le coronavirus et dès lors, beaucoup de choses dépendent de la responsabilité individuelle de chacun d’entre nous”, a souligné N. Pachinian qui s’exprimait lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres jeudi 24 septembre à Erevan. “Bien sûr, des mesures administratives doivent aussi être appliquées de façon très stricte, et nous avons convenu que des missions d’inspection et la police exercent un contrôle renforcé du respect de ces mesures”, a poursuivi le premier ministre, dans une allusion au port du masque dans tous les lieux publics – tant ouverts que fermés – qui est obligatoire dans tout le pays depuis juin.

Le gouvernement avait confirmé cette mesure, ainsi que les règles de distanciation sociale, appliquées dans les entreprises, lorsqu’il avait levé, le 11 septembre, l’état d’urgence décrété en mars pour tenter d’endiguer la pandémie et reconduit depuis tous les mois, suscitant des critiques toujours plus vives. Le ministre arménien de la santé Arsen Torosian a pour sa part déclaré jeudi que ce rebond dans les cas de coronavirus avait été constaté juste après le 11 septembre, sans établir toutefois de lien. Mais A.Torosian a attribué l’augmentation du nombre de cas à la circulation accrue de la population, conjuguée à un relâchement dans sa vigilance face au virus. Il a mis en garde contre un renforcement de cette tendance à la hausse des contaminations avec la réouverture des écoles et des universités arméniennes le 15 septembre. “Pour l’instant, nous n’attribuons pas ces chiffres [plus élevés] aux écoles parce que les écoles n’ont rouvert leurs portes que depuis dix jours”, a déclaré A.Torosian devant N. Pachinian et les autres membres du gouvernement en ajoutant : “Mais si l’on constate une hausse plus marquée la semaine prochaine, nous l’attribuerons bien aux écoles”. “Nous ne parlons pas ici seulement de la transmission [du virus] an sein des écoles”, a poursuivi le ministre en précisant :“Les écoles et autres établissements scolaires et éducatifs comptent parmi les plus importants facteurs, après la mobilité de notre population”.

Le ministre s’est dans le même temps voulu rassurant quant à la capacité des hôpitaux arméniens à faire face à une éventuelle deuxième vague. Il a ainsi assuré à N.Pachinian qu’environ un tiers des quelque 1 400 lits d’hôpitaux actuellement dédiés aux soins des patients du COVID-19 restait vacant. Il a par ailleurs affirmé que l’on pourrait doubler rapidement le nombre des lits pour les patients infectés si cela était nécessaire. Selon les chiffres du ministère de la santé, l’Arménie comptait 3 748 cas actifs de coronavirus jeudi matin. Les propos d’A.Torosian laissent à penser qu’à ce jour, moins d’un millier de personnes infectées par le virus seraient hospitalisées en Arménie. Au plus fort de la pandémie, en juin et début juillet, une vingtaine d’hôpitaux d’Arménie avait été mobilisée dans la lutte contre le COVID-19. Actuellement, seulement huit d’entre eux accueillent et soignent des malades du COVID-19. Le nombre total de cas confirmés de coronavirus en Arménie, depuis que le ministère de la santé en tient la comptabilité, en mars, s’élève à 48 251, sur une population totale d’un peu moins de trois millions d’habitants. Selon le ministère, le coronavirus aurait causé la mort de 1 237 personnes depuis mars.